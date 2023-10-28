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وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف البحرين مع مصر في ضحايا حادث تصادم بين حافلة وعدد من السيارات

10/28/2023 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعرب‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تعاطف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬حادث‭ ‬تصادم‭ ‬بين‭ ‬حافلة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬القاهرة‭ - ‬الإسكندرية‭ ‬الصحراوي،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬المصري‭ ‬الشقيق،‭ ‬ولأسر‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬وتمنياتها‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬المؤسف‭.‬

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