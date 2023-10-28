وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف البحرين مع مصر في ضحايا حادث تصادم بين حافلة وعدد من السيارات
التاريخ
10/28/2023 7:10:35 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعرب وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث تصادم بين حافلة وعدد من السيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ما تسبب في وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري الشقيق، ولأسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الحادث المؤسف.
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