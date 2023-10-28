وزير الخارجية يجتمع مع نائب رئيس الوزراء الأردني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬عمّان‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬المغتربين‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭.‬

واستعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬والتصعيد‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتوفير‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬وإيصال‭ ‬خدمات‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والطاقة‭.‬

وأكد‭ ‬الجانبان‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والتهدئة،‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والدفع‭ ‬بعملية‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والمستدام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

وأشاد‭ ‬الجانبان‭ ‬بتبني‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬لمشروع‭ ‬القرار‭ ‬العربي‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والداعي‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬فورية‭ ‬ودائمة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والأعيان‭ ‬والمرافق‭ ‬المدنية‭ ‬وتوفير‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬وتيسير‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬الرويعي،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬