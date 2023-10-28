وزير الخارجية يجتمع مع نائب رئيس الوزراء الأردني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تأكيد ضرورة مواصلة الجهود لوقف التصعيد في قطاع غزة
اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في عمّان أمس، مع الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع والتصعيد المستمر في قطاع غزة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والدواء وإيصال خدمات الماء والكهرباء والطاقة.
وأكد الجانبان ضرورة مواصلة الجهود لوقف التصعيد والتهدئة، والعمل مع المجتمع الدولي لوضع حد للحرب الدائرة في القطاع، ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية، والدفع بعملية السلام العادل والمستدام في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأشاد الجانبان بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس لمشروع القرار العربي المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والداعي إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين والأعيان والمرافق المدنية وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتيسير المساعدات الإنسانية لسكان غزة بشكل فوري.
حضر الاجتماع، أحمد يوسف الرويعي، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأردنية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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