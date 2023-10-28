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ختام الدورة المتقدمة لمكافحة المخدرات للضباط

10/28/2023 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الحرم‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬العمليات‭ ‬والتدريب‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مديري‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭ ‬المُتقدمة‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬للضباط،‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬إدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬العمليات‭ ‬والتدريب‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدورة‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬لتطوير‭ ‬أداء‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬لمواكبة‭ ‬تطور‭ ‬الجريمة‭ ‬وتجديد‭ ‬الفكر‭ ‬الأمني‭ ‬لديهم‭ ‬للقيام‭ ‬بواجباتهم‭ ‬بدقة‭ ‬واحترافية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬المخدرات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لمواجهة‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬وإبراز‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬لمكافحتها،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الأساليب‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وطرق‭ ‬مواجهتها،‭ ‬والإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بصياغة‭ ‬المحاضر‭ ‬وأذونات‭ ‬التفتيش‭ ‬والقبض‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات،‭ ‬والإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الميداني،‭ ‬وصياغة‭ ‬المحاضر،‭ ‬وأمن‭ ‬المعلومات‭ ‬والمكاتب،‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الحدود‭ ‬والمنافذ،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬القديمة‭ ‬والحديثة‭ ‬في‭ ‬مواجهتها‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬المشاركون‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬مشيدين‭ ‬بما‭ ‬تضمنته‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬مواضيع‭ ‬ومعلومات‭ ‬تنعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الميداني‭ ‬والوقائي‭ ‬والتوعوي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مواجهة‭ ‬ومكافحة‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭.‬

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