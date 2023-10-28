الفتيات يكتسحن في المشاريع البحثية لطلبة إدارة الأعمال في الجامعة الأهلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬طلبة‭ ‬برامج‭ ‬الماجستير‭ ‬فقد‭ ‬فازت‭ ‬الطالبة‭ ‬هدى‭ ‬عبدالله‭ ‬ – ماجستير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ (‬فنتك‭)‬ – ‭ ‬بمشروعها‭ ‬بعنوان‭ ‬تأثير‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬ Blockchain ‮»‬‭ ‬في‭ ‬تتبع‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والطالبة‭ ‬أمل‭ ‬العامر‭ ‬ – الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال – ‭ ‬بمشروعها‭ ‬بعنوان‭ ‬تأثير‭ ‬الوعي‭ ‬بالأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬على‭ ‬ربحية‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬واستمراريتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

وقد‭ ‬أوضح‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬علام‭ ‬حمدان‭ ‬أن‭ ‬استعراض‭ ‬المشاريع‭ ‬البحثية‭ ‬المتميزة‭ ‬لطلبة‭ ‬الكلية‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مبدأ‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬الأكاديمي‭ ‬وتنمية‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الأوساط‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والصناعة،‭ ‬ورؤية‭ ‬الجامعة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬المعرفة‭ ‬النظرية‭ ‬والتطبيق‭ ‬العلمي‭ ‬والعملي،‭ ‬منوها‭ ‬بالإعجاب‭ ‬والتقدير‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬الخارجي‭ ‬لكلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬عند‭ ‬اطلاعه‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭.‬

وقد‭ ‬استقطبت‭ ‬الفعالية‭ ‬شخصيات‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والمال‭ ‬الذين‭ ‬أثنوا‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬البحثية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لطلبة‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬والإدارة‭ ‬والتسويق،‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والمال‭.‬

وقد‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأساتذة‭ ‬والزائرين‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بإنجازات‭ ‬الطلبة‭ ‬المتميزة،‭ ‬منوهين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحدث‭ ‬أظهر‭ ‬الموهبة‭ ‬الرائعة‭ ‬والبراعة‭ ‬الفكرية‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬برعاية‭ ‬مجتمع‭ ‬أكاديمي‭ ‬وصرح‭ ‬علمي‭ ‬تنويري‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬البحثية‭ ‬المتميزة‭ ‬للطلبة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والاعتراف‭ ‬بجهود‭ ‬الطلبة‭.‬