الفتيات يكتسحن في المشاريع البحثية لطلبة إدارة الأعمال في الجامعة الأهلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كرم عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الأهلية الطلبة والطالبات الفائزات بأفضل البحوث المتميزة، بعد أن اكتسحت الطالبات المراكز المتقدمة في المشاريع البحثية لطلبة برامج البكالوريوس والماجستير التي تقدمها الكلية بنسبة 80
% ، إذ تميز مشروع حوراء الموسوي وحوراء يوسف طالبتي البكالوريوس في المحاسبة والمال، اللتين ناقشتا تأثير ضريبة القيمة المضافة عبر الانترنت على التجارة الإلكترونية في البحرين، فيما كان التميز في الإدارة والتسويق من نصيب الطالب حسن سيد جلال الذي قدم دراسة تحت عنوان تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تسويق صناعة الألعاب.
وعلى مستوى طلبة برامج الماجستير فقد فازت الطالبة هدى عبدالله – ماجستير التكنولوجيا المالية (فنتك) – بمشروعها بعنوان تأثير تقنية « Blockchain » في تتبع الأدوية في البحرين، والطالبة أمل العامر – الماجستير في إدارة الأعمال – بمشروعها بعنوان تأثير الوعي بالأمن السيبراني على ربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة واستمراريتها في البحرين.
وقد أوضح عميد كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور علام حمدان أن استعراض المشاريع البحثية المتميزة لطلبة الكلية يأتي انطلاقا من مبدأ حرص الجامعة الأهلية على تحقيق التميز الأكاديمي وتنمية الروابط بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، ورؤية الجامعة المتمثلة في سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العلمي والعملي، منوها بالإعجاب والتقدير الذي أبداه المجلس الاستشاري الخارجي لكلية العلوم الإدارية والمالية عند اطلاعه على تلك المشاريع.
وقد استقطبت الفعالية شخصيات مرموقة في قطاع الأعمال والمال الذين أثنوا على الجهود البحثية الاستثنائية لطلبة كلية العلوم الإدارية والمالية وخاصةً في مجال التكنولوجيا المالية، والإدارة والتسويق، والمحاسبة والمال.
وقد عبر العديد من الأساتذة والزائرين عن اعتزازهم بإنجازات الطلبة المتميزة، منوهين إلى أن الحدث أظهر الموهبة الرائعة والبراعة الفكرية لطلبة الجامعة الأهلية، الأمر الذي أثبت التزام الجامعة برعاية مجتمع أكاديمي وصرح علمي تنويري قائم على المشاريع البحثية المتميزة للطلبة، وتشجيع البحث العلمي والاعتراف بجهود الطلبة.
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