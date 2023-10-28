Sunday, 29 October 2023 04:48 GMT

الفتيات يكتسحن في المشاريع البحثية لطلبة إدارة الأعمال في الجامعة الأهلية

10/28/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرم‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬الفائزات‭ ‬بأفضل‭ ‬البحوث‭ ‬المتميزة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتسحت‭ ‬الطالبات‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬البحثية‭ ‬لطلبة‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الكلية‭ ‬بنسبة‭ ‬80 % ،‭ ‬إذ‭ ‬تميز‭ ‬مشروع‭ ‬حوراء‭ ‬الموسوي‭ ‬وحوراء‭ ‬يوسف‭ ‬طالبتي‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمال،‭ ‬اللتين‭ ‬ناقشتا‭ ‬تأثير‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬والتسويق‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الطالب‭ ‬حسن‭ ‬سيد‭ ‬جلال‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬دراسة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬تأثير‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬تسويق‭ ‬صناعة‭ ‬الألعاب‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬طلبة‭ ‬برامج‭ ‬الماجستير‭ ‬فقد‭ ‬فازت‭ ‬الطالبة‭ ‬هدى‭ ‬عبدالله‭ ‬ ماجستير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ (‬فنتك‭)‬ ‭ ‬بمشروعها‭ ‬بعنوان‭ ‬تأثير‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬ Blockchain ‮»‬‭ ‬في‭ ‬تتبع‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والطالبة‭ ‬أمل‭ ‬العامر‭ ‬ الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال ‭ ‬بمشروعها‭ ‬بعنوان‭ ‬تأثير‭ ‬الوعي‭ ‬بالأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬على‭ ‬ربحية‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬واستمراريتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

وقد‭ ‬أوضح‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬علام‭ ‬حمدان‭ ‬أن‭ ‬استعراض‭ ‬المشاريع‭ ‬البحثية‭ ‬المتميزة‭ ‬لطلبة‭ ‬الكلية‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مبدأ‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬الأكاديمي‭ ‬وتنمية‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الأوساط‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والصناعة،‭ ‬ورؤية‭ ‬الجامعة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬المعرفة‭ ‬النظرية‭ ‬والتطبيق‭ ‬العلمي‭ ‬والعملي،‭ ‬منوها‭ ‬بالإعجاب‭ ‬والتقدير‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬الخارجي‭ ‬لكلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬عند‭ ‬اطلاعه‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭.‬

وقد‭ ‬استقطبت‭ ‬الفعالية‭ ‬شخصيات‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والمال‭ ‬الذين‭ ‬أثنوا‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬البحثية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لطلبة‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬والإدارة‭ ‬والتسويق،‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والمال‭.‬

وقد‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأساتذة‭ ‬والزائرين‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بإنجازات‭ ‬الطلبة‭ ‬المتميزة،‭ ‬منوهين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحدث‭ ‬أظهر‭ ‬الموهبة‭ ‬الرائعة‭ ‬والبراعة‭ ‬الفكرية‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬برعاية‭ ‬مجتمع‭ ‬أكاديمي‭ ‬وصرح‭ ‬علمي‭ ‬تنويري‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬البحثية‭ ‬المتميزة‭ ‬للطلبة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والاعتراف‭ ‬بجهود‭ ‬الطلبة‭.‬

MENAFN28102023000055011008ID1107323003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث