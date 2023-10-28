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فنانو ومثقفو البحرين.. ((فلسطين.. وشمٌ في ظاهر اليدِ))

10/28/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جمعيات ثقافية بحرينية تعلن وقف العلاقات الفنية والثقافية

مع سفارات الدول الأجنبية الداعمة للمجازر الإسرائيلية في غزة


تضامناً‭ ‬مع‭ ‬الاوجاع‭ ‬النازفة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬يُهدر‭ ‬دمه‭ ‬عدواناً‭ ‬جراء‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬المرتكبة‭ ‬حالياً‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬بحق‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة؛‭ ‬أعلنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬الثقافية‭ ‬البحرينية‭ ‬وقف‭ ‬علاقاتها‭ ‬واتصالها‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬بسفارات‭ ‬وممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممن‭ ‬يدعمون‭ ‬استمرارية‭ ‬آلة‭ ‬الحرب‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬المجازر‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬الغزاويين‭ ‬العزل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬صمت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬



جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الوقفة‭ ‬التضامنية‭ ‬‮«‬فلسطين‭.. ‬وشمٌ‭ ‬في‭ ‬ظاهر‭ ‬اليدِ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬تأكيداً‭ ‬لموقفها‭ ‬الثابت‭ ‬والإنساني‭ ‬والحضاري‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وشدد‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬الفنان‭ ‬خالد‭ ‬الرويعي‭ ‬على‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بوصفنا‭ ‬مؤسسات‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬لنستذكر‭ ‬بعظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬والاعتزاز‭ ‬مواقف‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وهو‭ ‬يواجه‭ ‬العالم‭ ‬وحيداً‭ ‬فريداً‭ ‬في‭ ‬صموده‭ ‬الذي‭ ‬ينقله‭ ‬جيلاً‭ ‬بعد‭ ‬جيل،‭ ‬وندين‭ ‬بأقسى‭ ‬العبارات‭ ‬تخاذل‭ ‬العالم‭ ‬وإمعانه‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للتنكيل‭ ‬والتعذيب‭ ‬والتشريد،‭ ‬وتأكيده‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬الذي‭ ‬روجت‭ ‬له‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العالمية‭ ‬والغربية‭ ‬تحديداً‭. ‬إننا‭ ‬ونحن‭ ‬ندين‭ ‬ذلك‭ ‬نحيي‭ ‬أيضا‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬تبرأت‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬كله‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬أو‭ ‬الشعوب‭ ‬من‭ ‬أقصى‭ ‬الشرق‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الوقفة‭ ‬التي‭ ‬احتضنها‭ ‬مركز‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الثقافي‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ (‬27‭ ‬أكتوبر2023‭) ‬برنامجاً‭ ‬ثرياً‭ ‬اتخذ‭ ‬من‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬والشعر‭ ‬والموسيقى‭ ‬فعلاً‭ ‬ثقافياً‭ ‬مقاوماً‭ ‬ورافضاً‭ ‬بشاعة‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬صهيونية‭ ‬بحق‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الأبي؛‭ ‬إذ‭ ‬تضمنت‭ ‬فعاليات‭ ‬البرنامج‭ ‬مرسماً‭ ‬حراً‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬التشكيليين‭ ‬بأعمال‭ ‬فنية‭ ‬ذات‭ ‬رسائل‭ ‬عميقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التضامن،‭ ‬وأغانٍ‭ ‬كـ«موطني‮»‬‭ ‬لجمعية‭ ‬فرق‭ ‬البحرين‭ ‬الموسيقية‭ ‬و«أخي‭ ‬جاوز‭ ‬الظالمون‭ ‬المدى‮»‬‭ ‬للفنان‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬فخرو،‭ ‬و«أعطونا‭ ‬الطفولة‮»‬‭ ‬للطفلة‭ ‬حصة‭ ‬محمد‭ ‬أرحمه‭ ‬الذوادي‭.‬

وعلى‭ ‬الخشبة‭ ‬نُفذ‭ ‬عرض‭ ‬مسرحي‭ ‬شعري‭ ‬لقصيدة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تصالح‮»‬‭ ‬لأمل‭ ‬دنقل،‭ ‬وشارك‭ ‬بعض‭ ‬الشعراء‭ ‬في‭ ‬إلقاء‭ ‬قصائدهم‭ ‬هم‭ ‬الدكتورة‭ ‬منى‭ ‬غزال،‭ ‬وعلي‭ ‬النهام،‭ ‬ومحمود‭ ‬آدم،‭ ‬وحيدر‭ ‬نجم‭. ‬وخلال‭ ‬أمسية‭ ‬الوقفة‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬فلسطين‭ ‬قضية‭ ‬لكل‭ ‬البشرية‭ ‬وأعمال‭ ‬كليب‭ ‬عديدة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬شدو‭ ‬بعضكم‮»‬‭ ‬للفنان‭ ‬فيصل‭ ‬الأنصاري،‭ ‬و«إليك‭ ‬أعود‮»‬‭ ‬للفنان‭ ‬خالد‭ ‬الشيخ،‭ ‬و‮«‬يا‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬الشاعر‭ ‬علي‭ ‬الشرقاوي‭ ‬وألحان‭ ‬خليفة‭ ‬زيمان،‭ ‬وغناء‭ ‬هدى‭ ‬عبدالله‭.‬

يجدر‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الجمعيات‭ ‬المنظمة‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التضامني‭ ‬هي‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬مسرح‭ ‬الصواري،‭ ‬مسرح‭ ‬جلجامش،‭ ‬مركز‭ ‬إنكي‭ ‬للفنون‭ ‬الأدائية،‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفن‭ ‬المعاصر،‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للسينما،‭ ‬جمعية‭ ‬الأدب‭ ‬العربي،‭ ‬جمعية‭ ‬كلنا‭ ‬نقرأ،‭ ‬جمعية‭ ‬فرق‭ ‬البحرين‭ ‬الموسيقية،‭ ‬والجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للمتحدثين‭ ‬باللغة‭ ‬الروسية‭. ‬

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