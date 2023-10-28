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هيئة التشريع تشارك في اجتماع مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون

10/28/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬للجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمسؤولي‭ ‬إدارات‭ ‬التشريع‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مسقط‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬بحضور‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭.‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬إدارات‭ ‬التشريع‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭.. ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الهيئة‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬بوفد‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة،‭ ‬وعضوية‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التشريع‭ ‬والجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬خليل‭. ‬

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