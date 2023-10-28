هيئة التشريع تشارك في اجتماع مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون

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- Akhbar Al Khaleej) شارك رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، والذي عقد في مدينة مسقط بسلطنة عمان، بحضور الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالتشريعات والقوانين المدرجة على جدول أعمال إدارات التشريع بدول المجلس.. علماً بأن الهيئة تشارك في الاجتماع بوفد برئاسة رئيس الهيئة المستشار نواف عبدالله حمزة، وعضوية القائم بأعمال مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية المستشار محمد عبدالرحمن خليل.
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