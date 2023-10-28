رئيس جهاز الخدمة المدنية يستعرض مع النائب مريم الصائغ إجراءات الارتقاء بموظفي القطاع الحكومي

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل رئيس جهاز الخدمة المدنية الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة بمكتبه النائب مريم الصائغ، حيث استعرض معها أنظمة الخدمة المدنية والإجراءات والبرامج التي تسهم في الارتقاء بموظفي القطاع الحكومي.
وقد أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية أهمية تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية فيما يتعلق بقضايا الخدمة المدنية والتشريعات بما يعزز تطوير العمل الحكومي والاهتمام بالطاقات الوطنية التي تسهم في رفعة وتقدم مملكة البحرين في مختلف المجالات.
من جانبها أعربت النائب مريم الصائغ عن شكرها وتقديرها لرئيس جهاز الخدمة المدنية الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة على تعاونه الكامل مع مجلس النواب لكل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيدة بالدور الذي يقوم به جهاز الخدمة المدنية في الارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين مستوى الكوادر الوطنية.
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