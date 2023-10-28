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رئيس جهاز الخدمة المدنية يستعرض مع النائب مريم الصائغ إجراءات الارتقاء بموظفي القطاع الحكومي

10/28/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمكتبه‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصائغ،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬معها‭ ‬أنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والإجراءات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بموظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضايا‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والتشريعات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفعة‭ ‬وتقدم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصائغ‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لرئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬تعاونه‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭. ‬

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