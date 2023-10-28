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الوفد البحريني يختتم زيارته للصين بنجاح

10/28/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬والذي‭ ‬ترأسه‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ووزير‭ ‬السياحة‭ ‬بالوكالة،‭ ‬زيارته‭ ‬الرسمية‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬بنجاح،‭ ‬حيث‭ ‬استمرت‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬وتضمنت‭ ‬زيارة‭ ‬ثلاث‭ ‬مدن‭ ‬صينية‭ ‬هي‭ ‬غوانقتشو‭ ‬وشنجن‭ ‬وبكين‭.‬

ونظمت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وهدفت‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وجذب‭ ‬مشروعات‭ ‬استثمارية‭ ‬نوعية‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬للمواطنين‭.‬

وشملت‭ ‬الزيارة‭ ‬مشاركة‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬حميدان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كبار‭ ‬ممثلي‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬والذين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ممثلو‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬الغرفة‭.‬


‬وتضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الزيارة‭ ‬عقد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬وتنظيم‭ ‬منتديين‭ ‬اقتصاديين‭ ‬رئيسيين‭ ‬ركزا‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الرائدة‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬التصنيع‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬والاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمها‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭.‬

وقد‭ ‬استضافت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬غوانقتشو‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬الصيني‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬كما‭ ‬نظم‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬المنتدى‭ ‬الثاني‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬الصين‭ ‬لتنمية‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬البحار‭ ‬‮«‬كودا‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بكين،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬نظم‭ ‬اتحاد‭ ‬الصين‭ ‬لتنمية‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬البحار‭ ‬‮«‬كودا‮»‬‭ ‬فعالية‭ ‬خاصة‭ ‬لوفد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬احتفاءً‭ ‬بالذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬‮«‬كودا‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬الزيارة‭ ‬تدشين‭ ‬خطين‭ ‬جويين‭ ‬جديدين‭ ‬إلى‭ ‬غوانقتشو‭ ‬وشنغهاي‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬خططها‭ ‬لمواصلة‭ ‬توسعة‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها‭ ‬العالمية،‭ ‬وسيتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطين‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تدشينهما‭ ‬فعلياً‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬إطلاق‭ ‬رحلات‭ ‬جوية‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬غوانقتشو‭ ‬بايون‭ ‬الدولي‭ ‬ CAN ‭ ‬ومطار‭ ‬شنغهاي‭ ‬بادونغ‭ ‬الدولي‭ ‬ PVG ‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬التجارية‭ ‬والسياحية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬


‬وقام‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬بتوقيع‭ ‬أربع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لبكين‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬توقيع‭ ‬خطاب‭ ‬نوايا‭ ‬لخطة‭ ‬المؤسسة‭ ‬بشأن‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬واللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬والإصلاح‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬ومذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬موقعة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬البحرينية‭ ‬ووزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬الصينية‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬وقعت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬مذكرتي‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬الوطنية‭ ‬للملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬وبشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬التجريبي‭ ‬للطريق‭ ‬السريع‭ ‬لملاحقة‭ ‬براءات‭ ‬الاختراع‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬لعبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ووزير‭ ‬السياحة‭ ‬بالوكالة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬فيه‭:‬

‮«‬تدعم‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬جهودنا‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬المتاحة‭ ‬لتأسيس‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬أمام‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬وشركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والشركات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬توسعة‭ ‬أعمالها‭ ‬عالمياً،‭ ‬حيث‭ ‬سعينا‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬القائمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المنفعة‭ ‬المتبادلة‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين‭.‬‮»‬

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