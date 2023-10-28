محافظ وأهالي المحرق: الحملة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني تؤكد جهود البحرين في السلام والإنسانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬نقل‭ ‬المحافظ‭ ‬فرحة‭ ‬الأهالي‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬متنفسا‭ ‬للعائلات‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬والذي‭ ‬تحدث‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬حول‭ ‬الازدحامات‭ ‬ببعض‭ ‬التقاطعات‭ ‬والمناطق‭ ‬التعليمية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجان‭ ‬خاصة‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬لها‭ ‬وللبيوت‭ ‬المهجورة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬يعكف‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬خدمة‭ ‬للأهالي‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي‭ ‬أكد‭ ‬جاسم‭ ‬بوطبنية‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للمجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الازدحامات‭ ‬يمكن‭ ‬حلها‭ ‬بطرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تكاليف‭ ‬مادية،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تحويل‭ ‬بعض‭ ‬الطرق‭ ‬إلى‭ ‬اتجاه‭ ‬واحد‭. ‬

بينما‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بومطيع‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬السواق‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬الاختناقات‭ ‬والازدحامات‭ ‬المرورية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

‭ ‬وطالب‭ ‬الناشط‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬بالتصدي‭ ‬لظاهرة‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬مصائد‭ ‬الأسماك‭ ‬والحياة‭ ‬البحرية،‭ ‬مطالبا‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتكثيف‭ ‬الرقابة‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬يمارس‭ ‬بعضها‭ ‬تلك‭ ‬الطرق‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭. ‬

واختتم‭ ‬المحافظ‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬بتقديم‭ ‬الشكر‭ ‬الى‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬وفق‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬وأوامر‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬