Sunday, 29 October 2023 04:48 GMT

محافظ وأهالي المحرق: الحملة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني تؤكد جهود البحرين في السلام والإنسانية

10/28/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬باسمه‭ ‬وباسم‭ ‬الأهالي‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬الى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتقديم‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬لمساندة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والتي‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬والإنسانية‭. ‬

كما‭ ‬نقل‭ ‬المحافظ‭ ‬فرحة‭ ‬الأهالي‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬متنفسا‭ ‬للعائلات‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬والذي‭ ‬تحدث‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬حول‭ ‬الازدحامات‭ ‬ببعض‭ ‬التقاطعات‭ ‬والمناطق‭ ‬التعليمية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬لجان‭ ‬خاصة‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬لها‭ ‬وللبيوت‭ ‬المهجورة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬يعكف‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬خدمة‭ ‬للأهالي‭. ‬

‭ ‬وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي‭ ‬أكد‭ ‬جاسم‭ ‬بوطبنية‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للمجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الازدحامات‭ ‬يمكن‭ ‬حلها‭ ‬بطرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تكاليف‭ ‬مادية،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تحويل‭ ‬بعض‭ ‬الطرق‭ ‬إلى‭ ‬اتجاه‭ ‬واحد‭. ‬

بينما‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بومطيع‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬السواق‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬الاختناقات‭ ‬والازدحامات‭ ‬المرورية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

‭ ‬وطالب‭ ‬الناشط‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬بالتصدي‭ ‬لظاهرة‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬مصائد‭ ‬الأسماك‭ ‬والحياة‭ ‬البحرية،‭ ‬مطالبا‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتكثيف‭ ‬الرقابة‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬يمارس‭ ‬بعضها‭ ‬تلك‭ ‬الطرق‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭. ‬

واختتم‭ ‬المحافظ‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬بتقديم‭ ‬الشكر‭ ‬الى‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬وفق‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬وأوامر‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

MENAFN28102023000055011008ID1107322997

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث