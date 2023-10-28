محافظ وأهالي المحرق: الحملة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني تؤكد جهود البحرين في السلام والإنسانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم الأهالي خالص الشكر والامتنان الى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الجهود المبذولة لتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين والتي تدل على موقف مملكة البحرين في السلام والإنسانية.
كما نقل المحافظ فرحة الأهالي بالتوجيهات الملكية السامية التي أعلنها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن عودة موسم التخييم لهذا العام، والذي يعتبر متنفسا للعائلات خلال فصل الشتاء.
جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب المحافظ والذي تحدث من خلاله عبدالعزيز النعار رئيس مجلس المحرق البلدي حول الازدحامات ببعض التقاطعات والمناطق التعليمية، مشيرا الى تشكيل لجان خاصة لوضع الحلول لها وللبيوت المهجورة وغيرها من المواضيع التي يعكف المجلس على تطويرها خدمة للأهالي.
وفي مداخلات الأهالي أكد جاسم بوطبنية الرئيس السابق للمجالس الأهلية أن بعض الازدحامات يمكن حلها بطرق مبتكرة من دون أي تكاليف مادية، منها على سبيل المثال تحويل بعض الطرق إلى اتجاه واحد.
بينما أشار الدكتور خالد بومطيع الى أن الممارسات الخاطئة من قبل بعض السواق وأولياء الأمور تؤدي الى تلك الاختناقات والازدحامات المرورية، مؤكدا أهمية التوعية في هذا المجال.
وطالب الناشط عبدالله محمد بالتصدي لظاهرة الصيد الجائر التي أثرت سلبا على مصائد الأسماك والحياة البحرية، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة وخاصة على العمالة الآسيوية التي يمارس بعضها تلك الطرق غير القانونية في الصيد البحري.
واختتم المحافظ المجلس الأسبوعي بتقديم الشكر الى كافة الجهات الحكومية على جهودها في تطوير مدينة المحرق وفق التوجيهات الملكية السامية وأوامر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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