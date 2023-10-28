اليوم.. ((الشورى)) يناقش تعديلًا قانونيا يسمح للجمعيات باستثمار فائض أموالها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬جواز‭ ‬استثمار‭ ‬الجمعيات‭ ‬لما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬متوافرًا‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬فائض‭ ‬في‭ ‬أموالها‭ ‬بعد‭ ‬تمام‭ ‬أداء‭ ‬جميع‭ ‬الأغراض‭ ‬المنشأة‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬استثمارًا‭ ‬آمنًا‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬المخاطر‭ ‬العالية،‭ ‬وبما‭ ‬يكفل‭ ‬لها‭ ‬تحقيق‭ ‬عائد‭ ‬مالي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أغراضها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الأمثل‭ ‬بهدف‭ ‬معالجة‭ ‬ما‭ ‬يشوب‭ ‬التشريع‭ ‬القائم‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬مطلق‭ ‬على‭ ‬الجمعيات‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مضاربات‭ ‬مالية،‭ ‬مانعًا‭ ‬بذلك‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬أدوات‭ ‬استثمارية‭ ‬ذات‭ ‬المخاطر‭ ‬العالية‭.‬

ويسهم‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬لتطوير‭ ‬الجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وضمان‭ ‬استمراريتها،‭ ‬وتذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬دخلها‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والاستقرار‭ ‬المالي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لأكبر‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬المستفيدين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تشجيع‭ ‬الجمعيات‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭. ‬

كما‭ ‬يبحث‭ ‬المجلس‭ ‬تقريـر‭ ‬لجنـة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬180‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬55‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭)‬،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬إضفاء‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مـنـح‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬حـيـزًا‭ ‬زمـنـيـًا‭ ‬أطـول‭ ‬يـتم‭ ‬فيـه‭ ‬إعـداد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لمجلـس‭ ‬الشـورى‭ ‬وبياناته‭ ‬الماليـة‭ ‬المدققة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المـدة‭ ‬المقررة‭ ‬لإعـداد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للمجلـس‭ -‬والمقـدرة‭ ‬بثلاثين‭ ‬يومــًا‭- ‬تُعـد‭ ‬قـصـيرة‭ ‬وقاصـرة‭ ‬عـن‭ ‬بلـوغ‭ ‬الغاية‭ ‬المتوخاة‭ ‬منها،‭ ‬ومـا‭ ‬ينجم‭ ‬عنـه‭ ‬مـن‭ ‬مسـاس‭ ‬بحسن‭ ‬انتظام‭ ‬وتيرة‭ ‬أداء‭ ‬الأقسام‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالشؤون‭ ‬الماليـة‭ ‬بـالمجلس،‭ ‬فاشترط‭ ‬النص‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مُدققـًا‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بتوافر‭ ‬المدة‭ ‬الكافية،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭

‬توحيـد‭ ‬السياسـة‭ ‬التشريعية‭ ‬بشـأن‭ ‬الحسابات‭ ‬الختاميـة‭ ‬للـوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكوميـة‭ ‬والمؤسسـات‭ ‬فـي‭ ‬مملكـة‭ ‬البحرين‭.‬