وفرة سمك ((القرضي)) تنعش البيع في سوق فرشات القرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهدت أسعار سمك «القرضي -الزمرور» انخفاضا بسبب وفرة العرض في السوق حيث لم يزد سعر الكيلوجرام على دينارين بالنسبة للحجم الكبير، وكان الإقبال على شرائه في الفرشات الثابتة والمتجولة بالقرى كبيرا من قبل المواطنين وخاصة أهالي القرى الذين يستمتعون بلذة طعمه الطازج بعد الشواء أو القلي.
وبحسب أحد الباعة الجزاف ماجد زين فإن سمك القرضي يمتاز بسمنه وطراوته في موسمه الحالي ويكثر الإقبال عليه من قبل سكان سترة والقرى المجاورة بالإضافة الى القرى الساحلية كالسنابس وكرباباد وغيرها من القرى التي تحبذ هذه الأسماك المشهورة بجودتها في الأكل.
والطلب على سمك القرضي أو كما يسميه البعض (الكرضي) -المعروف بخطوطه الطولية على الظهر والتي عادة تكون ثلاثة أو أربعة خطوط ممتدة من الرأس إلى الذيل مع البقعة السوداء على الزعنفة الظهرية الشوكية- لا يتوقف وتنتهي الكميات حال نزول الثلاجة من هذا الصنف وخاصة الأحجام الكبيرة والمتوسطة الطازجة التي يزداد عليها الطلب أكثر من الأحجام الصغيرة في جزيرة سترة والقرى المجاورة.
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