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وفرة سمك ((القرضي)) تنعش البيع في سوق فرشات القرى

10/28/2023 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


شهدت‭ ‬أسعار‭ ‬سمك‭ ‬‮«‬القرضي‭ -‬الزمرور‮»‬‭ ‬انخفاضا‭ ‬بسبب‭ ‬وفرة‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يزد‭ ‬سعر‭ ‬الكيلوجرام‭ ‬على‭ ‬دينارين‭ ‬بالنسبة‭ ‬للحجم‭ ‬الكبير،‭ ‬وكان‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬شرائه‭ ‬في‭ ‬الفرشات‭ ‬الثابتة‭ ‬والمتجولة‭ ‬بالقرى‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المواطنين‭ ‬وخاصة‭ ‬أهالي‭ ‬القرى‭ ‬الذين‭ ‬يستمتعون‭ ‬بلذة‭ ‬طعمه‭ ‬الطازج‭ ‬بعد‭ ‬الشواء‭ ‬أو‭ ‬القلي‭.‬

وبحسب‭ ‬أحد‭ ‬الباعة‭ ‬الجزاف‭ ‬ماجد‭ ‬زين‭ ‬فإن‭ ‬سمك‭ ‬القرضي‭ ‬يمتاز‭ ‬بسمنه‭ ‬وطراوته‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الحالي‭ ‬ويكثر‭ ‬الإقبال‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سكان‭ ‬سترة‭ ‬والقرى‭ ‬المجاورة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬القرى‭ ‬الساحلية‭ ‬كالسنابس‭ ‬وكرباباد‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬التي‭ ‬تحبذ‭ ‬هذه‭ ‬الأسماك‭ ‬المشهورة‭ ‬بجودتها‭ ‬في‭ ‬الأكل‭.‬

والطلب‭ ‬على‭ ‬سمك‭ ‬القرضي‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬يسميه‭ ‬البعض‭ (‬الكرضي‭) -‬المعروف‭ ‬بخطوطه‭ ‬الطولية‭ ‬على‭ ‬الظهر‭ ‬والتي‭ ‬عادة‭ ‬تكون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬أربعة‭ ‬خطوط‭ ‬ممتدة‭ ‬من‭ ‬الرأس‭ ‬إلى‭ ‬الذيل‭ ‬مع‭ ‬البقعة‭ ‬السوداء‭ ‬على‭ ‬الزعنفة‭ ‬الظهرية‭ ‬الشوكية‭- ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬وتنتهي‭ ‬الكميات‭ ‬حال‭ ‬نزول‭ ‬الثلاجة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الصنف‭ ‬وخاصة‭ ‬الأحجام‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الطازجة‭ ‬التي‭ ‬يزداد‭ ‬عليها‭ ‬الطلب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الأحجام‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬سترة‭ ‬والقرى‭ ‬المجاورة‭.‬

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