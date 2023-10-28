عضو بلدي يطالب بتحويل ملكية الحدائق بالمشاريع الإسكانية إلى البلديات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفاد ممثل الدائرة الرابعة عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد دراج بأن الأعضاء يصعب عليهم المبادرة بتطوير الحدائق الواقعة في نطاق المشاريع الإسكانية بسبب عدم تحويلها على وزارة البلديات، الأمر الذي يعيق تحرك عملها تجاه تطوير الخدمات.
وقال ان تحويل حدائق المشاريع الإسكانية إلى ملكية البلديات سيسهم في تنظيمها وتوفير الموارد اللازمة لصيانتها وتحسينها إضافة الى توفير الخدمات الإضافية فيها كتحسين التجهيزات وإضافة مسارات للمشي ومناطق لعب للأطفال والمرافق الصحية وغيرها من الخدمات المرتبطة بالبلديات، التي تعزز جودة الترفيه في المجتمع المحلي، مبيناً أنه يجب الاعتبار لآراء أعضاء المجلس البلدي والأخذ بمرئياتهم لتحقيق المتطلبات والاحتياجات المحلية لضمان المشاركة الفعّالة للأهالي؛ منها على سبيل المثال المساعدة في اتخاذ القرار بشأن تحويل الحدائق الإسكانية على وزارة البلديات، موضحا ان لديه حديقة عامة في مجمع 645 وأخرى في مجمع 939 لا يستطيع التحرك على أعمال تطويرهما بسبب عدم تبعيتهما لوزارة البلديات.
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