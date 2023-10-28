عضو بلدي يطالب بتحويل ملكية الحدائق بالمشاريع الإسكانية إلى البلديات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أفاد‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬محمد‭ ‬دراج‭ ‬بأن‭ ‬الأعضاء‭ ‬يصعب‭ ‬عليهم‭ ‬المبادرة‭ ‬بتطوير‭ ‬الحدائق‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تحويلها‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعيق‭ ‬تحرك‭ ‬عملها‭ ‬تجاه‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭. ‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬تحويل‭ ‬حدائق‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬إلى‭ ‬ملكية‭ ‬البلديات‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تنظيمها‭ ‬وتوفير‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لصيانتها‭ ‬وتحسينها‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإضافية‭ ‬فيها‭ ‬كتحسين‭ ‬التجهيزات‭ ‬وإضافة‭ ‬مسارات‭ ‬للمشي‭ ‬ومناطق‭ ‬لعب‭ ‬للأطفال‭ ‬والمرافق‭ ‬الصحية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالبلديات،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬جودة‭ ‬الترفيه‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬مبيناً‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬الاعتبار‭ ‬لآراء‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬والأخذ‭ ‬بمرئياتهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬المتطلبات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المحلية‭ ‬لضمان‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعّالة‭ ‬للأهالي؛‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬تحويل‭ ‬الحدائق‭ ‬الإسكانية‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬لديه‭ ‬حديقة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬645‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬939‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬التحرك‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬تطويرهما‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تبعيتهما‭ ‬لوزارة‭ ‬البلديات‭.‬