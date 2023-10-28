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البحرين تختتم مشاركتها في اجتماعات ((البرلماني الدولي))

10/28/2023 7:10:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رئيس النواب: بناء شراكات برلمانية وعلاقات وطيدة مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة

أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قدَّمت‭ ‬إسهامات‭ ‬برلمانية‭ ‬متعددة،‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ‭ ‬147‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لواندا‭ ‬بجمهورية‭ ‬أنغولا،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬وحتى‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬الحضور‭ ‬الإيجابي‭ ‬والقيّم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والفعاليات‭ ‬المصاحبة،‭ ‬يرسّخ‭ ‬دور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬النقاشات‭ ‬والحوارات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ويفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬إبراز‭ ‬التقدّم‭ ‬والازدهار‭ ‬الذي‭ ‬تحرزه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭.‬

وبمناسبة‭ ‬اختتام‭ ‬مشاركة‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالتطوّر‭ ‬والتقدم‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والنتائج‭ ‬المؤثرة‭ ‬التي‭ ‬تتحقق‭ ‬عبر‭ ‬بناء‭ ‬الشراكات‭ ‬البرلمانية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬مع‭ ‬برلمانات‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

واختتمت‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ‭ ‬147‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬مساء‭ (‬الجمعة‭) ‬باعتماد‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬لواندا‮»‬،‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬والعدل‭ ‬والمؤسسات‭ ‬القوية‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بموضوعات‭ ‬النقاش‭ ‬والحوار‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬اجتماعات‭ ‬لجان‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وبما‭ ‬يرتبط‭ ‬بالهدف‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأكد‭ ‬الإعلان‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدوانية‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتجاهل‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬جمعيتنا‭ ‬العامة‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬أنغولا‭ ‬قد‭ ‬انعقدت‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أزمة‭ ‬متصاعدة‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬ونعرب‭ ‬عن‭ ‬قلقنا‭ ‬البالغ‭ ‬إزاء‭ ‬العواقب‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأزمة،‭ ‬ونناشد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬حاسمة‭ ‬لضمان‭ ‬مرور‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭. ‬وفي‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تستأنف‭ ‬المفاوضات‭ ‬نحو‭ ‬حل‭ ‬مستدام‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬دولتين،‭ ‬بحيث‭ ‬تعيش‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودولة‭ ‬فلسطين‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬وأمن‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬لواندا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬رقم‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬يتعلّق،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬آخر،‭ ‬بالبرلمان‭ ‬باعتباره‭ ‬المؤسسة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للحوكمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلد‭. ‬وبما‭ ‬أننا‭ ‬نتمتع‭ ‬بسلطة‭ ‬سن‭ ‬القوانين‭ ‬واعتماد‭ ‬الموازنات‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬فنحن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬فريد‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بجعل‭ ‬الحكومة‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ -‬الوطنية‭ ‬ودون‭ ‬الوطنية‭ ‬والمحلية‭ - ‬واستعادة‭ ‬ظروف‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والديمقراطية‭ ‬بجميع‭ ‬أبعادها‮»‬‭.‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬لواندا‮»‬‭: ‬‮«‬نؤكد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بقوة‭ ‬إيماننا‭ ‬بسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي،‭ ‬بوصفها‭ ‬الأساس‭ ‬لمنع‭ ‬نشوب‭ ‬النزاعات‭ ‬وحلها،‭ ‬وكذلك‭ ‬بالحوار‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬بوصفهما‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬نحو‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭...‬‮»‬‭.‬

وضم‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬كلًا‭ ‬من‭: ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد،‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬أحمد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن،‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬النائب‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬صالح‭ ‬الظاعن،‭ ‬النائب‭ ‬منير‭ ‬إبراهيم‭ ‬سرور،‭ ‬السيدة‭ ‬هالة‭ ‬رمزي‭ ‬فايز‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬المستشار‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬بونجمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية‭. ‬

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