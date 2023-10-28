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31 أكتوبـر الحكم على محتالين تحصلا على ألف دينار بمكالمة وهمية

10/28/2023 7:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حجزت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬جلسة‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬للحكم‭ ‬على‭ ‬آسيويين‭ ‬استوليا‭ ‬على‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬وقع‭ ‬ضحية‭ ‬لرسالة‭ ‬وهمية‭ ‬لتحديث‭ ‬معلومات‭ ‬بطاقته‭ ‬البنكية‭.‬

حيث‭ ‬تلقى‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬رسالة‭ ‬نصية‭ ‬تطالبه‭ ‬بتحديث‭ ‬بيانات‭ ‬معلوماته‭ ‬البنكية‭ ‬عبر‭ ‬رابط‭ ‬إلكتروني،‭ ‬وعندما‭ ‬فتح‭ ‬الرابط‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬تدوين‭ ‬رقم‭ ‬بطاقته‭ ‬البنكية‭ ‬وبياناتها،‭ ‬بعدها‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬بها‭ ‬رابط‭ ‬تطلب‭ ‬منه‭ ‬الضغط‭ ‬عليه‭ ‬وبعد‭ ‬تلقي‭ ‬رسالة‭ ‬بأرقام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسجيلها‭ ‬لحفظ‭ ‬بياناته،‭ ‬وبعد‭ ‬إدخال‭ ‬الأرقام‭ ‬السرية‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬بنكية‭ ‬تفيد‭ ‬سحب‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬حسابه‭ ‬البنكي‭ ‬ليكتشف‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬لعملية‭ ‬احتيالية‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أمواله‭ ‬فقدم‭ ‬بلاغا‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭.‬

حيث‭ ‬تواصلت‭ ‬التحريات‭ ‬عبر‭ ‬إفادة‭ ‬شركة‭ ‬محفظة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬تتبع‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ورصد‭ ‬مسار‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستيلاء‭ ‬عليه‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬شخص‭ ‬تسلم‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الصرفات‭ ‬المالية‭ ‬وإجراء‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬للخارج،‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وآخر‭ ‬مجهول‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬يقومان‭ ‬بالاحتيال‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المتهم‭ ‬بعملية‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬له‭ ‬مقابل‭ ‬نسب‭ ‬وعمولات‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭.‬

حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬أنهما‭ ‬2023،‭ ‬اشتركا‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬لغرض‭ ‬غير‭ ‬مشروع،‭ ‬وهو‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬المبين‭ ‬في‭ ‬الأوراق،‭ ‬فوقعت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة،‭ ‬كما‭ ‬اشترك‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬مجهولين‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭ ‬وبإدخال‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬معلومات‭.‬

وقد‭ ‬وجه‭ ‬سؤال‭ ‬للمتهمة‭ ‬عن‭ ‬الحقائب‭ ‬وعما‭ ‬تحتويه‭ ‬فقررت‭ ‬بأنها‭ ‬تخصها‭ ‬ونفت‭ ‬احتواء‭ ‬الحقائب‭ ‬على‭ ‬ممنوعات،‭ ‬وبتفتيش‭ ‬الحقيبتين‭ ‬عثر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حقيبة‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬يعتقد‭ ‬انها‭ ‬مادة‭ ‬الشبو‭ ‬المخدرة‭ ‬مخبأة‭ ‬بداخل‭ ‬كيسين‭ ‬بلاستيكيين‭ ‬بنيي‭ ‬اللون‭ ‬ملفوفين‭ ‬بشريط‭ ‬لاصق‭ ‬أسود‭ ‬اللون‭ ‬ومخبأين‭ ‬بطريقة‭ ‬فنية‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الحقيبتين،‭ ‬فتم‭ ‬تحريز‭ ‬المضبوطات‭ ‬وعرضها‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭.‬

ودلت‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحريات‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬بحوزتها‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬تزن‭ ‬5‭.‬3‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الشبو‭ ‬المخدرة،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إجراء‭ ‬التحريات‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬تعمل‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬منظمة‭ ‬وممنهجة‭ ‬تقوم‭ ‬بتهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬الى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باستخدام‭ ‬طرق‭ ‬وأساليب‭ ‬مختلفة‭ ‬لتضليل‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬بقصد‭ ‬ترويجها‭ ‬وبيعها‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بغية‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬مالية‭. ‬

وأضافت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬المتهمة‭ ‬هو‭ ‬تهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بطرق‭ ‬فنية‭ ‬مستغلة‭ ‬بذلك‭ ‬كبر‭ ‬سنها‭ ‬وأنها‭ ‬مقعدة‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك‭ ‬اثناء‭ ‬قدومها‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬الجوي‭ ‬ظنا‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬وتسليم‭ ‬المادة‭ ‬المهربة‭ ‬الى‭ ‬اشخاص‭ ‬مجهولين‭ ‬بمقابل‭ ‬مادي،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬محاضر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ثبت‭ ‬بفحص‭ ‬المضبوطات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ضبطها‭ ‬في‭ ‬حقائب‭ ‬المتهمة‭ ‬انها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ (‬الميتامفيتامين‭) ‬المخدرة‭.‬

وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمة‭ (‬68‭ ‬عاما‭) ‬أنها‭ ‬في‭ ‬2023‭/‬6‭/‬22‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬جلبت‭ ‬وحازت‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬‮«‬الميتامفيتامين‮»‬‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانوناً‭.‬

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