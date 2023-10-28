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مصر تتهم إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

10/28/2023 3:14:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اتهمت وزارة الخارجية المصرية إسرائيل بوضع عراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي تواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان على لسان الناطق باسمها، إن اسرائيل تشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر "نتسانا" الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كم قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح، الأمر الذي يخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير.

وكشفت الخارجية المصرية أنه قد لوحظ وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وإدعاءات أمنية مختلفة، فضلا عن البطء في إجراءات التفتيش والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر.

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