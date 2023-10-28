مصر تتهم إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اتهمت وزارة الخارجية المصرية إسرائيل بوضع عراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي تواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان على لسان الناطق باسمها، إن اسرائيل تشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر "نتسانا" الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كم قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح، الأمر الذي يخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير.
وكشفت الخارجية المصرية أنه قد لوحظ وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وإدعاءات أمنية مختلفة، فضلا عن البطء في إجراءات التفتيش والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر.
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