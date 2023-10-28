رشقات صاروخية ضخمة نحو الأراضي المحتلة

رشقات صاروخية ضخمة نحو الأراضي المحتلة
التاريخ
10/28/2023 3:14:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أنها أطلقت رشقات صاروخية ثقيلة وضخمة من غزة نحو "تل أبيب" ومستوطنات وسط فلسطين المحتلة.
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