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رشقات صاروخية ضخمة نحو الأراضي المحتلة

10/28/2023 3:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أنها أطلقت رشقات صاروخية ثقيلة وضخمة من غزة نحو "تل أبيب" ومستوطنات وسط فلسطين المحتلة.

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