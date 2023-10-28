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قطع الكهرباء من 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

10/28/2023 3:14:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في وادي الأردن بلواء دير علا غدا الأحد ، لغايات اجراء الصيانة السنوية .
وقالت الشركة في بيان ، إن الفصل الذي يمتد من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصرا سيشمل مناطق أبو الزيغان و جزءا من رويحة وجزءا من ضرار وتفرع ضرار الزراعي والدباب ومضخة ابو الزيغان وبئر ابو الزيغان ومدرسة رويحة الأساسية و مشاغل الرويحة وبيت الضيافة ومدرسة ضرار بن الأزور وتفرع جاد الحق ومحطة محروقات ضرار وتفرع حي ابو غنام و تفرع ريف المعشر ومجاوريه .

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