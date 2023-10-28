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حماس : هذا شرطنا لإطلاق سراح الأسرى

10/28/2023 3:14:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اشترطت حركة المقاومة الإسلامية حماس تبييض السجون الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسرى لديها.
وقال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة ، مساء السبت في كلمة متلفزة إن العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى.

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