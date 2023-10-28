حماس : هذا شرطنا لإطلاق سراح الأسرى

حماس : هذا شرطنا لإطلاق سراح الأسرى
التاريخ
10/28/2023 3:14:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اشترطت حركة المقاومة الإسلامية حماس تبييض السجون الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسرى لديها.
وقال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة ، مساء السبت في كلمة متلفزة إن العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى.
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