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أبو عبيدة يوجه رسالة نارية لجيش الاحتلال

10/28/2023 3:14:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة ، مساء السبت في كلمة متلفزة حول الهجوم البري على غزة: "نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا لا نزال في انتظاره، وسنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف".
وبين أن زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى، مضيفا أن زمن انكسار الصهيونية قد بدأ.

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