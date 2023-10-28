أبو عبيدة يوجه رسالة نارية لجيش الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة ، مساء السبت في كلمة متلفزة حول الهجوم البري على غزة: "نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا لا نزال في انتظاره، وسنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف".
وبين أن زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى، مضيفا أن زمن انكسار الصهيونية قد بدأ.
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