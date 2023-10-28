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بوريل يدعو إلى هدنة في الأعمال الحربية في قطاع غزة

10/28/2023 3:14:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل السبت إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي.

وقال بوريل عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. استشهاد عدد هائل من المدنيين بينهم أطفال. هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي"، مضيفا "ثمة حاجة ملحة إلى هدنة في الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية".
وفي وقت سابق، طالب بوريل بتوفير مساعدات أكبر وبشكل أسرع لغزة، مؤكدا أن بروكسل ستدرس الدعوة إلى "هدنة إنسانية" في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.
وقال المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد: "ما هو المهم؟ المهم هو مساعدات أكثر وأسرع، وخصوصا إدخال المواد الأساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء".

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