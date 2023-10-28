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توضيح حول دوام المدارس يوم الاحد

10/28/2023 3:14:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يبدأ يوم غد الاحد العمل بأوقات دوام المدارس الجديد في ضوء تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي .
وتالياً التفاصيل :
يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 صباحا، وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30، ومدتها 45 دقيقة.
مدارس الفترتين
الفترة الصباحية: يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحا.
الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12:50، وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرا.
تكون مدة الحصة الدراسية في الفترتين الصباحية والمسائية، 35 دقيقة، وتلغى استراحة الـ5 دقائق.
وتفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة صباحا.

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