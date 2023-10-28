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آلاف المتظاهرين يحتشدون في روما لدعم فلسطين

10/28/2023 3:14:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، لدعم فلسطين والتنديد بالـ"المجزرة التي تحدث في غزة".

ودعم العديد من الجمعيات التجمع الذي نظمته الجالية الفلسطينية في إيطاليا، من بينها اتحاد النقابات ، وكذلك الجاليات العربية الأخرى.

وهتف المتظاهرون: "نحن هنا للاحتجاج، نحن هنا للتعبير عن الحزن، المجزرة التي تحدث في غزة هي إبادة جماعية"، و"الحرية لفلسطين".

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