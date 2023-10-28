آلاف المتظاهرين يحتشدون في روما لدعم فلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، لدعم فلسطين والتنديد بالـ"المجزرة التي تحدث في غزة".
ودعم العديد من الجمعيات التجمع الذي نظمته الجالية الفلسطينية في إيطاليا، من بينها اتحاد النقابات ، وكذلك الجاليات العربية الأخرى.
وهتف المتظاهرون: "نحن هنا للاحتجاج، نحن هنا للتعبير عن الحزن، المجزرة التي تحدث في غزة هي إبادة جماعية"، و"الحرية لفلسطين".
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