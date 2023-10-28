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ابو عبيدة : هذا ما فعله مُجاهد واحد بجيش الاحتلال !

10/28/2023 3:14:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة ، مساء السبت ، اننا "رأينا نصر الله في مُجاهد واحد من القسام دمر ٣ دبابات و فرَّ منه الجيش " .
وتابع في تسجيل مصور بثته قناة الاقصى : " السلام على شعبنا وشهدائه العظماء الذين يرتقون في كل يوم.
واردف : " رأينا نصر الله يتجلى ونحن نقتحم حصون العدو في 7 اكتوبر وهي تتهاوى امامنا كبيت العنكبوت " .

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