ابو عبيدة : هذا ما فعله مُجاهد واحد بجيش الاحتلال !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة ، مساء السبت ، اننا "رأينا نصر الله في مُجاهد واحد من القسام دمر ٣ دبابات و فرَّ منه الجيش " .
وتابع في تسجيل مصور بثته قناة الاقصى : " السلام على شعبنا وشهدائه العظماء الذين يرتقون في كل يوم.
واردف : " رأينا نصر الله يتجلى ونحن نقتحم حصون العدو في 7 اكتوبر وهي تتهاوى امامنا كبيت العنكبوت " .
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