عباس يوجه رسالة عاجلة الى الدول العربية
التاريخ
10/28/2023 3:14:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة.
وقال طالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان وإدخال المساعدات ومنع التهجير.
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