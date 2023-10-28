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عباس يوجه رسالة عاجلة الى الدول العربية

10/28/2023 3:14:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئة.
وقال طالبنا مؤسسات المجتمع الدولي بوقف العدوان وإدخال المساعدات ومنع التهجير.

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