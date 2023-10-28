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نتنياهو: الحرب على قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة

10/28/2023 3:14:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، أن هدف إسرائيل واضح وهو "القضاء على القدرات العسكرية لحماس والإفراج عن الأسرى".
وقال نتنياهو: "التقيت عائلات الأسرى وقلت لهم إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة"، وأشار إلى أنه "تم توسيع نشاط الجيش البري في غزة بموافقة جماعية (في الكابنيت)".




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