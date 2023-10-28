نتنياهو: الحرب على قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، أن هدف إسرائيل واضح وهو "القضاء على القدرات العسكرية لحماس والإفراج عن الأسرى".
وقال نتنياهو: "التقيت عائلات الأسرى وقلت لهم إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة"، وأشار إلى أنه "تم توسيع نشاط الجيش البري في غزة بموافقة جماعية (في الكابنيت)".
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