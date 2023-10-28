مجلس التعاون لدول الخليج يدين التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، محذراً من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتداعياتها الإنسانية على المدنيين الفلسطينيين.
وقال البديوي: إن هذا التصعيد يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل فوري ودون انقطاع.
MENAFN28102023000208011052ID1107322932
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.