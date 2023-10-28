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مجلس التعاون لدول الخليج يدين التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة

10/28/2023 3:14:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، محذراً من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتداعياتها الإنسانية على المدنيين الفلسطينيين.
وقال البديوي: إن هذا التصعيد يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل فوري ودون انقطاع.




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