بوريل يدعو إلى هدنة في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية

MENAFN - Palestine News Network ) بروكسل/PNN/دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، إلى "هدنة" في قطاع غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية، بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي.

وقال بوريل في منشور على موقع "اكس"، "غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال. هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي".

ويتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شددت الحصار على القطاع منذ بدء العدوان قبل 22 يوما، ليشمل قطع التيار الكهربائي والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية، شن غاراتها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ما أسفر عن استشهاد

7650 مواطنا، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، في إحصائية غير نهائية.

وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال، ارتكبت منذ الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 53 مجزرة في قطاع غزة، في قصف هو الأعنف والأشد منذ بدء العدوان قبل 22 يوما.

وتحول قطاع غزة الى قطع من اللهب منذ انقطاع شبكتي الاتصالات والإنترنت كليا عن العالم،ما تسبب في احداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وحركة مركبات الاسعاف والطواقم الطبية.