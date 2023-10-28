الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنا مع شعبنا وتنديدا بتواصل العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN/تظاهر أكثر من 100 ألف، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، تضامنًا مع شعبنا، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتجمعت الحشود بالقرب من جسر اليوبيل الذهبي وسط لندن ومن المقرر أن تنتهي في ساحة البرلمان، وحملوا لافتات كتب عليها "غزة، أوقفوا المذبحة" و"فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال الإسرائيلي".

كما شارك الآلاف في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا، في أماكن أخرى من المملكة المتحدةبما في ذلك مانشستر وجلاسكو، ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".