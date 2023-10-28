الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنا مع شعبنا وتنديدا بتواصل العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN/تظاهر أكثر من 100 ألف، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، تضامنًا مع شعبنا، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وتجمعت الحشود بالقرب من جسر اليوبيل الذهبي وسط لندن ومن المقرر أن تنتهي في ساحة البرلمان، وحملوا لافتات كتب عليها "غزة، أوقفوا المذبحة" و"فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال الإسرائيلي".
كما شارك الآلاف في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا، في أماكن أخرى من المملكة المتحدة
بما في ذلك مانشستر وجلاسكو، ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".
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