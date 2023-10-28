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الأمم المتحدة تحذر: أي عملية برية إسرائيلية في غزة ستؤدي لقتل آلاف المدنيين

10/28/2023 3:13:50 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف/PNN/حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم السبت، من أن العملية البرية الإسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة، ستؤدي إلى مقتل آلاف المدنيين.

وقال تورك في بيان صدر في جنيف "في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عاما، أُطلق تحذير من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة واحتمال مقتل آلاف المدنيين الإضافيين".

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