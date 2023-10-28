الأمم المتحدة تحذر: أي عملية برية إسرائيلية في غزة ستؤدي لقتل آلاف المدنيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنيف/PNN/حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم السبت، من أن العملية البرية الإسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة، ستؤدي إلى مقتل آلاف المدنيين.
وقال تورك في بيان صدر في جنيف "في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عاما، أُطلق تحذير من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة واحتمال مقتل آلاف المدنيين الإضافيين".
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