عشرات الآلاف يتظاهرون في إسطنبول تنديدا بالعدوان وتضامنا مع شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
إسطنبول/PNN/تظاهر عشرات الآلاف، اليوم السبت، في مدينة إسطنبول التركية، تضامنا مع شعبنا، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبدأت أعداد كبيرة من الأتراك في مدينة إسطنبول، بعد ظهر السبت، المشاركة في تظاهرة حاشدة دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد العدوان المستمر منذ 7 تشرين الأول الجاري.
وكانت معظم الولايات التركية، قد شهدت مساء الجمعة، مظاهرات احتجاجا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد شعبنا.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بالمسؤولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن أنقرة تقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.
وأكد أن إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل المدنيين في غزة، وهم يقولون بكل صراحة ووضوح "نحن نعرف القتل جيدًا"، لكنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظا.
وشدد أردوغان على أن إسرائيل دولة احتلال وما تقوم به ليس دفاعا عن النفس بل مجزرة واضحة ودنيئة تهدف للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية.
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