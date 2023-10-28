عشرات الآلاف يتظاهرون في إسطنبول تنديدا بالعدوان وتضامنا مع شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) إسطنبول/PNN/تظاهر عشرات الآلاف، اليوم السبت، في مدينة إسطنبول التركية، تضامنا مع شعبنا، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبدأت أعداد كبيرة من الأتراك في مدينة إسطنبول، بعد ظهر السبت، المشاركة في تظاهرة حاشدة دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد العدوان المستمر منذ 7 تشرين الأول الجاري.

وكانت معظم الولايات التركية، قد شهدت مساء الجمعة، مظاهرات احتجاجا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد شعبنا.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بالمسؤولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن أنقرة تقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.

وأكد أن إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل المدنيين في غزة، وهم يقولون بكل صراحة ووضوح "نحن نعرف القتل جيدًا"، لكنهم سيدفعون ثمن ذلك باهظا.

وشدد أردوغان على أن إسرائيل دولة احتلال وما تقوم به ليس دفاعا عن النفس بل مجزرة واضحة ودنيئة تهدف للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية.