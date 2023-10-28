غوتيريش يندد بتصعيد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ويدعو إلى وقف إطلاق نار

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة/PNN/ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بـ"التصعيد غير المسبوق" في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مجددا دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري".
وقال غوتيريش خلال زيارة إلى الدوحة "للأسف بدلا من الهدنة فوجئت بتصعيد غير مسبوق في القصف ونتائجه المدمرة، ما يقوض الأهداف الإنسانية".
وأعرب عن قلقه لانقطاع الاتصالات في قطاع غزة، كذلك عن قلقه بشأن موظفي الأمم المتحدة الموجودين في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية".
وقال غوتيريش "إنني أكرر ندائي القوي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وتقديم الإغاثة الإنسانية على المستوى الذي يتوافق مع الاحتياجات الماسة للشعب في غزة، حيث تتكشف كارثة إنسانية أمام أعيننا".
وتحول قطاع غزة الى قطع من اللهب منذ الليلة الماضية جراء انقطاع شبكتي الاتصالات والإنترنت كليا، ما تسبب في احداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وحركة مركبات الاسعاف والطواقم الطبية.
ويتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شددت الحصار على القطاع منذ بدء العدوان قبل 22 يوما، ليشمل قطع التيار الكهربائي والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.
وتواصل طائرات الاحتلال الحربية، شن غاراتها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 7650 مواطنا، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، في إحصائية غير نهائية.
وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال، ارتكبت منذ الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 53 مجزرة في قطاع غزة، في قصف هو الأعنف والأشد منذ بدء العدوان قبل 22 يوما.
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