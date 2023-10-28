غوتيريش يندد بتصعيد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ويدعو إلى وقف إطلاق نار

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN/ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بـ"التصعيد غير المسبوق" في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مجددا دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري".

وقال غوتيريش خلال زيارة إلى الدوحة "للأسف بدلا من الهدنة فوجئت بتصعيد غير مسبوق في القصف ونتائجه المدمرة، ما يقوض الأهداف الإنسانية".

وأعرب عن قلقه لانقطاع الاتصالات في قطاع غزة، كذلك عن قلقه بشأن موظفي الأمم المتحدة الموجودين في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية".

وقال غوتيريش "إنني أكرر ندائي القوي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وتقديم الإغاثة الإنسانية على المستوى الذي يتوافق مع الاحتياجات الماسة للشعب في غزة، حيث تتكشف كارثة إنسانية أمام أعيننا".

وتحول قطاع غزة الى قطع من اللهب منذ الليلة الماضية جراء انقطاع شبكتي الاتصالات والإنترنت كليا، ما تسبب في احداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وحركة مركبات الاسعاف والطواقم الطبية.

ويتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شددت الحصار على القطاع منذ بدء العدوان قبل 22 يوما، ليشمل قطع التيار الكهربائي والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية، شن غاراتها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 7650 مواطنا، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، في إحصائية غير نهائية.

وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال، ارتكبت منذ الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، 53 مجزرة في قطاع غزة، في قصف هو الأعنف والأشد منذ بدء العدوان قبل 22 يوما.