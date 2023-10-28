مظاهرة حاشدة في روما تنديدا بعدوان الاحتلال على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
روما/PNN/شهدت العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، مظاهرة حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على ابناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وفي الضفة الغربية.
وجاب المشاركون في المسيرة الحاشدة شوارع العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة جمعية شباب فلسطين في إيطاليا والجاليات الفلسطينية والعديد من المنظمات الإيطالية غير الحكومية.
وطالب المشاركون بضرورة وقف المجازر الاسرائيلية وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
MENAFN28102023000205011050ID1107322926
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.