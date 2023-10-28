مظاهرة حاشدة في روما تنديدا بعدوان الاحتلال على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) روما/PNN/شهدت العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، مظاهرة حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على ابناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وفي الضفة الغربية.

وجاب المشاركون في المسيرة الحاشدة شوارع العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة جمعية شباب فلسطين في إيطاليا والجاليات الفلسطينية والعديد من المنظمات الإيطالية غير الحكومية.

وطالب المشاركون بضرورة وقف المجازر الاسرائيلية وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.



