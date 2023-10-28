وزارة الاتصالات تناشد الجهات المعنية للتدخل الفوري لإعادة الاتصال مع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/تناشد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية كافة المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية في المنظمات الاهلية المنظمة والمشرفة على قطاع الاتصالات في العالم ، بضرورة التدخل الفوري لاجبار سلطات الاحتلال بإعادة خدمات الاتصال والانترنت في غزة التي تم ايقافها وقطعها من قبلهم مساء امس الجمعة ، 27 أكتوبر 2023 ولوقف ممارسة الاستهداف الممنهج على شبكات الاتصالات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة خلال عدوانهاالحالي.

وتؤكد الوزارة على ان الانقطاع الكامل للاتصال في غزة الناتج عن الأفعال المتعمدة التي قامت بها سلطات الاحتلال من خارج حدود القطاع خلال العدوان المستمر ، ساهم بتعميق الكارثة الإنسانية بسبب عدم قدرة المواطنين على طلب خدمات الطوارئ والنجدة عند وقوع قصف في مناطقهم ، كما أن هذه الممارسات أدت لقطع اتصال طواقم الإسعاف والدفاع المدني فيما بينها ومع مركزها ممتا تسبب في عدم القدرة على توجيه هذه الطواقم لاماكن القصف عند وقوعها ، مما يعني فقدان الكثير من الأرواح ، وكذلك حرمان المدنيين بشكل متعمد من حقهم بالاتصال والاطمئنان على بعضهم البعض بسبب النزوح والقصف المستمر ، شكل حالة من الرعب والخوف ، حيث أن هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والحقوق الاساية المنصوص عليها في الأعراف الدولية وتخفي جرائم الحرب.