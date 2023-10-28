وزارة الاتصالات تناشد الجهات المعنية للتدخل الفوري لإعادة الاتصال مع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/تناشد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية كافة المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية في المنظمات الاهلية المنظمة والمشرفة على قطاع الاتصالات في العالم ، بضرورة التدخل الفوري لاجبار سلطات الاحتلال بإعادة خدمات الاتصال والانترنت في غزة التي تم ايقافها وقطعها من قبلهم مساء امس الجمعة ، 27 أكتوبر 2023 ولوقف ممارسة الاستهداف الممنهج على شبكات الاتصالات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة خلال عدوانها
الحالي.
وتؤكد الوزارة على ان الانقطاع الكامل للاتصال في غزة الناتج عن الأفعال المتعمدة التي قامت بها سلطات الاحتلال من خارج حدود القطاع خلال العدوان المستمر ، ساهم بتعميق الكارثة الإنسانية بسبب عدم قدرة المواطنين على طلب خدمات الطوارئ والنجدة عند وقوع قصف في مناطقهم ، كما أن هذه الممارسات أدت لقطع اتصال طواقم الإسعاف والدفاع المدني فيما بينها ومع مركزها ممتا تسبب في عدم القدرة على توجيه هذه الطواقم لاماكن القصف عند وقوعها ، مما يعني فقدان الكثير من الأرواح ، وكذلك حرمان المدنيين بشكل متعمد من حقهم بالاتصال والاطمئنان على بعضهم البعض بسبب النزوح والقصف المستمر ، شكل حالة من الرعب والخوف ، حيث أن هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والحقوق الاساية المنصوص عليها في الأعراف الدولية وتخفي جرائم الحرب.
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