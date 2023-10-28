الاحتلال الاسرائيلي يقصف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

الاحتلال الاسرائيلي يقصف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان
التاريخ
10/28/2023 3:13:47 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة عيتا الشعب، جنوب لبنان.
وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفت في هذه الاثناء بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وأن قذيفة سقطت قرب أحد المنازل، ولم تسجل أي إصابات.
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