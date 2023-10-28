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الاحتلال الاسرائيلي يقصف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

10/28/2023 3:13:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة عيتا الشعب، جنوب لبنان.

وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفت في هذه الاثناء بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وأن قذيفة سقطت قرب أحد المنازل، ولم تسجل أي إصابات.

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