14 فعالية رياضية في مهرجان ليوا الدولي 2024

أعلن نادي ليوا الرياضي عن أجندة البطولات المقبلة لمهرجان ليوا الدولي 2024، الذي سينطلق 8 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته، وهي النسخة التي تعد الأطول من بين جميع الدورات السابقة وينظمها النادي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ويعتزم نادي ليوا تنظيم 14 منافسة رياضية مختلفة، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة طوال أيام المهرجان، التي ستجتذب حضوراً جماهيرياً وسياحياً كبيراً من المتوقع أن يتجاوز أرقام آخر نسخة من المهرجان.

وأكد عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، التوقعات الكبيرة بأن يصل عدد المشاركين في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية إلى أكثر من 1700 مشارك ومتسابق، ليكون رقماً قوياً يسجله المنظمون للمهرجان، وقال: نواصل في نادي ليوا الرياضي كسر أرقام جديدة في كل موسم، وفي النسخة المقبلة نهدف إلى أن يتجاوز عدد المشاركين كل الأرقام السابقة والوصول إلى رقم جديد، خاصة مع انضمام بطولات جديدة إلى أجندة الرياضات المعلنة، وأيضاً المنافسات القوية المرتقبة خلال المهرجان.

وأضاف القبيسي: إضافة إلى البطولات التي نشاهدها في كل موسم، وهي الاستعراض الحر للسيارات، وسباقات الخيول والهجن والصقور، وهدد الحمام، وليوا درفت، والبيرن آوت، والاستعراض الرملي، والدريف واليو تي في، وبطولة تل مرعب للسيارات، أضفنا هذا الموسم فعاليات المونستر جام، التي تنضم إلى سلسة سباقات السيارات التي ينظمها النادي بالتعاون مع شركائه.

وأكد القبيسي أن الفعاليات اليومية للمهرجان ستكون مختلفة هذا الموسم، بعد أن تمت إضافة حديقة حيوانات ليوا، والمرافق الرياضية المختلفة وملعب البنت بول، والمزرعة الذكية، وحديقة تل مرعب، إلى الأنشطة السابقة، التي كانت تضم قرية ليوا، وسوق تل مرعب، وممشى ليوا، وفعاليات عديدة، وقال: سيكون هناك تنوع شامل وكبير هذا الموسم، وستكون نسخة استثنائية من دون شك في مهرجان ليوا الدولي، وسنعلن عن أجندة أكثر شمولية في الأيام المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أن منطقة مرعب قد تم إعدادها بشكل متكامل، مع الإعلان أيضاً عن المناطق التي تم تخصيصها للكثير من الفعاليات المقدمة للجمهور، وأبرزها أيضاً منطقة المطاعم التي سيصل عددها هذا الموسم إلى 120 مطعماً، وقال: قريباً سيتم فتح باب التسجيل في كل المسابقات وجميع الفعاليات والأنشطة وخدمات التخييم، وذلك عن طريق التطبيقات الذكية للنادي في مختلف المتاجر الإلكترونية.

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