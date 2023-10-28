«اينشانت ويزدوم» لجودلفين يخطف لقب «فيوتشرتي تروفي» بإنجلترا

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج «اينشانت ويزدوم» لجودلفين بلقب «فيوتشرتي تروفي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «دونكاستر» بإنجلترا، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.46.45 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ديفيلز بوينت» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب ديفيد منويزر.
وجاء في المركز الثالث «جودز ويندو» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN28102023000110011019ID1107322856
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.