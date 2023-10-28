«اينشانت ويزدوم» لجودلفين يخطف لقب «فيوتشرتي تروفي» بإنجلترا

توج «اينشانت ويزدوم» لجودلفين بلقب «فيوتشرتي تروفي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «دونكاستر» بإنجلترا، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.46.45 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ديفيلز بوينت» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب ديفيد منويزر.

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