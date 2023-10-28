المغرب وإسبانيا والبرتغال توقع خطاب نوايا لاستضافة كأس العالم 2030

أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أن المملكة تتطلع لتنظيم أفضل نسخة من كأس العالم عندما تشارك في استضافة البطولة في 2030 إلى جانب البرتغال وإسبانيا وذلك خلال التوقيع على خطاب النوايا الرسمي للترشح.

ووقع لقجع ونظيراه في البرتغال فرناندو جوميش وإسبانيا بيدرو روشا الخطاب النوايا الرسمي بمقر أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بمنطقة المعمورة بسلا قرب الرباط.

وقال لقجع في مستهل مراسم التوقيع "هذه التظاهرة تجمع بين ضفتي حوض المتوسط والشباب من أوروبا وأفريقيا وتكرس حضارة مشتركة وقدرات خلاقة لتنظيم أحسن تظاهرة عرفتها كرة القدم بالتوازي مع احتفال الفيفا بالذكرى المئوية لكأس العالم".

وتابع "بناء ملعب الدار البيضاء الكبير هو طموح قديم لإتاحة الفرصة لأنصار الرجاء والوداد للحضور بأعداد غفيرة وستنطلق أعمال الإنشاء مع نهاية العام ليكون جاهزا بعد عامين".

وقال لقجع في مؤتمر صحفي مشترك بحضور سفيري البرتغال واسبانيا بالمغرب وعدد من الدبلوماسيين "هذه التظاهرة الرياضية، ستشكل استثناء حقيقيا في تاريخ كرة القدم العالمية".

وبدوره، قال رئيس اتحاد البرتغال إن بلاده قدمت ثلاثة ملاعب تتوافر فيها معايير الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وأضاف "هذه فرصة تاريخية، نعلن فيها بشكل رسمي الترشح لكأس العالم 2030" مشيرا إلى أن إقامة البطولة في ثلاث دول "أمر معقد ليس بالأمر السهل، لكننا نملك القدرة على تنظيمه".

وأكد لقجع ورئيس اتحاد اسبانيا أن اللجنة الفنية ستختار، من خلال اجتماعاتها حتى 2024، الملاعب وتوزع المباريات البالغ عددها 101.

واضاف رئيس اتحاد إسبانيا أن مقر النهائي لم يتقرر بعد إذ يقوم المغرب بإنشاء ملعب كبير في ضواحي الدار البيضاء.

وتابع "نؤمن بهذا الحلم، لكن الدرب لا يزال طويلا...أمامنا مشروع لكي نجعل هذا الحلم طموحا وحقيقيا".

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