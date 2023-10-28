بايرن ميونخ يحتفل بعودة نوير بتسجيل 8 أهداف في شباك دارمشتات بالدوري الألماني

انتزع بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك عقب فوزه الكاسح على ضيفه دارمشتات 8 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وشهدت المباراة عودة مانويل نوير قائد الفريق وحارس مرماه، والذي عاد للعب مجددا بعد غياب طويل، حيث تعود آخر مشاركة له حينما لعب مع المنتخب الألماني في مواجهة كوستاريكا في ختام دور المجموعات بكأس العالم في قطر العام الماضي بشهر ديسمبر الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الذي يلعب غدا مع فرايبورج ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، تقدم بايرن في الدقيقة 51 عن طريق هاري كين، قبل أن يضيف ليروي ساني وجمالا موسيالا الهدفين الثاني

والثال في الدقيقتين 56 و60.

وفي الدقيقة 64 سجل ساني الهدف الرابع والثاني له، وعاد كين للتسجيل مجددا في الدقيقة 69، فيما أضاف توماس مولر الهدف السادس في الدقيقة 71.

وسجل موسيالا الهدف السابع في الدقيقة 76، قبل أن يكمل هاري كين ثلاثيته في الدقيقة 88.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق هوفنهايم فوزا مثيرا على أرض شتوتجارت بنتيجة 3 /2.

وتقدم هوفنهايم في الدقيقة الرابعة عن طريق جريشا برومل، قبل أن يضيف فوتر فيجورست الهدف الثاني في الدقيقة 21 من

ضربة جزاء،

فيما فشل دينيز أونديف في التسجيل لشتوتجارت من ضربة جزاء في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 1 سجل كريس فيهريش الهدف الأول لشتوتجارت، لكن هوفنهايم عاد للتقدم مجددا عن طريق روبيرت سكوف في الدقيقة 66.

وسجل أونديف الهدف الثاني لشتوتجارت في الدقيقة 73، ليتجمد رصيد فريقه عند 21 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع هوفنهايم رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة

أخرى فاز فيردر بريمن على ضيفه يونيون برلين 2 / صفر.

وسجل روبن كنوخ لاعب يونيون برلين هدف بريمن الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38، قبل أن يضيف مارفين دوكش الهدف الثاني في الدقيقة 75.

ورفع بريمن رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.

وتغلب بوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه هايدنهايم 2 /1.

وتقدم ألساني بليه لمونشنجلادباخ في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك هايدنهايم التعادل عن طريق إيرين دينكجي في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 51 سجل يوناس فورينباخ لاعب هايندهايم هدف مونشنجلادباخ الثاني بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد هايدنهايم عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

من جانبه، نجح أوجسبورج في تحقيق فوز هام على ضيفه فولفسبورج 3 /2.

وتقدم أوجسبورج عن طريق فيليب تيتز في الدقيقة 17، قبل أن يدرك يوناس ويند التعادل لفولفسبورج في الدقيقة 35، ثم أضاف زميله لوفرو ماير الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 79 سجل سيباستيان بورناوف لاعب فولفسبورج الهدف الثاني لأوجسبورج بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف ارني أنجيلس الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 81.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطة خلف فولفسبورج صاحب المركز التاسع.

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