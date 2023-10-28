كلاسيكو الأرض يبتسم للملكي..ريال مدريد يلحق ببرشلونة الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني

سجل جود بلينجهام هدفين ليقود انتفاضة ريال مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح إيلكاي جندوجان التسجيل مبكرة مستغلا إخفاق ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد في ابعاد الكرة في الدقيقة السادسة.

وحرم إطار المرمى برشلونة من مضاعفة تقدمه في مناسبتين في أبرز الفرص التي أهدرها ليدفع الثمن في الدقيقة 68 عندما أطلق جود بلينجهام تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يكمل عودة فريقه في النتيجة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة من 11 مباراة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم في الصدارة وبفارق أربع نقاط أمام برشلونة ثالث الترتيب.

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