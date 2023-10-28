Saturday, 28 October 2023 11:55 GMT

كلاسيكو الأرض يبتسم للملكي..ريال مدريد يلحق ببرشلونة الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني

10/28/2023 3:01:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل جود بلينجهام هدفين ليقود انتفاضة ريال مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح إيلكاي جندوجان التسجيل مبكرة مستغلا إخفاق ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد في ابعاد الكرة في الدقيقة السادسة.

وحرم إطار المرمى برشلونة من مضاعفة تقدمه في مناسبتين في أبرز الفرص التي أهدرها ليدفع الثمن في الدقيقة 68 عندما أطلق جود بلينجهام تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يكمل عودة فريقه في النتيجة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة من 11 مباراة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم في الصدارة وبفارق أربع نقاط أمام برشلونة ثالث الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN28102023000110011019ID1107322853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث