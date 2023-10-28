كلاسيكو الأرض يبتسم للملكي..ريال مدريد يلحق ببرشلونة الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل جود بلينجهام هدفين ليقود انتفاضة ريال مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.
وافتتح إيلكاي جندوجان التسجيل مبكرة مستغلا إخفاق ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد في ابعاد الكرة في الدقيقة السادسة.
وحرم إطار المرمى برشلونة من مضاعفة تقدمه في مناسبتين في أبرز الفرص التي أهدرها ليدفع الثمن في الدقيقة 68 عندما أطلق جود بلينجهام تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يكمل عودة فريقه في النتيجة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة من 11 مباراة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم في الصدارة وبفارق أربع نقاط أمام برشلونة ثالث الترتيب.
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