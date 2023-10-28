ثلاثية نيكتياه تقود أرسنال لاكتساح شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

اكتسح أرسنال ضيفه شيفيلد يونايتد 5 /

صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين أرسنال بالفضل في الفوز لمهاجم إدوارد نيكتياه الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 28 و50 و58، فيما أضاف فابيو فييرا الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تاكييرو تومياسو الهدف الخامس لأرسنال.

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف توتنهام المتصدر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة فقط في المركز العشرين والأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز بورنموث على بيرنلي 2 /1.

وتقدم تشارلي تايلور لبيرنلي في الدقيقة 11، قبل أن يدرك أنطوان سيمنيو التعادل لبورنموث في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 76 سجل فيليب بيلينج الهدف الثاني لبورنموث.

ورفع بورنموث رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وبدأ اللقاء باستحواذ من جانب أرسنال، حيث تبادل لاعبوه الكرة فيما بينهم، فيما التزم شيفيلد يونايتد بالأداء الدفاعي الحذر وتراجع إلى منطقة جزاءه.

ورغم سيطرة أرسنال واستحواذه على الكرة، إلا أنه لم ينجح في صناعة فرص حقيقية خلال الشوط الأول.

ورغم ذلك، نجح أرسنال في تسجيل الهدف الأول عن طريق إدوارد نيكتياه في الدقيقة 28، حيث تلقى كرة عرضية من زميله ديكلان رايس، ليتسلم الكرة ويسددها في الشباك.

وبعد الهدف استمر أرسنال في السيطرة وسدد جابرييل مارتينلي كرة قوية لكن حارس شيفيلد أمسك بالكرة في الدقيقة 40.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم أرسنال 1 /

صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل أرسنال سيطرته على مجريات المباراة، وبعد خمس دقائق من انطلاق الشوط، نجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق نيكتياه مجددا.

واستغل نيكتياه الارتباك الدفاعي في صفوف شيفيلد، ليتسلم عرضية من ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء، ويسددها بنجاح في الشباك.

ولم يكتف نيكتياه بذلك، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 58، بعدما تسلم كرة خارج منطقة الجزاء، ليسددها قوية في شباك شيفيلد.

واستسلم فريق شيفيلد يونايتد تماما للضغط الهجومي من جانب أرسنال، وتسبب ذلك الضغط في ارتباك الأخطاء داخل

منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ضربة جزاء لأرسنال ترجمها فابيو فييرا بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تاكييرو تومياسو الهدف الخامس لأرسنال، الذي استفاد من عرضية زميله فابيو فييرا، ليسدد كرة في الشباك مسجلا الهدف الخامس.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز أرسنال 5 / صفر.

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