النصر يفوز على الفيحاء بثلاثية في الدوري السعودي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز النصر على مضيفه الفيحاء 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وتقدم النصر في الدقيقة 50 عن طريق تاليسكا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61.
وفي الدقيقة 66 سجل حسين الشويش الهدف الوحيد للفيحاء، فيما سجل أوتافيو الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 74.
ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.
وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز أبها على ضيفه الشباب 2/1.
وتقدم أبها عن سعد بقير في الدقيقة 73، قبل أن يدرك فهد المولد التعادل للشباب بعد ذلك بثلاث دقائق.
وفي الدقيقة 82 سجل كريتشوفياك الهدف الثاني
لأبها.
ورفع أبها رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.
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