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النصر يفوز على الفيحاء بثلاثية في الدوري السعودي

10/28/2023 3:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز النصر على مضيفه الفيحاء 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر في الدقيقة 50 عن طريق تاليسكا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 66 سجل حسين الشويش الهدف الوحيد للفيحاء، فيما سجل أوتافيو الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 74.

ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز أبها على ضيفه الشباب 2/1.

وتقدم أبها عن سعد بقير في الدقيقة 73، قبل أن يدرك فهد المولد التعادل للشباب بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 82 سجل كريتشوفياك الهدف الثاني
لأبها.

ورفع أبها رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

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