الشارقة بطل كأس اليد المرة السادسة

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج فريق الشارقة بلقب كأس الإمارات لكرة اليد المرة السادسة في تاريخه، عقب فوزه اليوم على مليحة 35-30، في المباراة النهائية في قاعة البطائح، وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف بنتيجة 17-13.
وقام نبيل عاشور، رئيس اتحاد اليد وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بتسليم الشارقة كأس النسخة 20 للبطولة والميداليات الذهبية بحضور علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وأحمد سالم الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، ومحمد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي.
وبهذا التتويج حقق الشارقة لقبه الثالث الموسم الحالي، بعد تتويجه في سبتمبر الماضي بكأس الاتحاد وكأس السوبر الإماراتي.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN28102023000110011019ID1107322850
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.