الشارقة بطل كأس اليد المرة السادسة

توج فريق الشارقة بلقب كأس الإمارات لكرة اليد المرة السادسة في تاريخه، عقب فوزه اليوم على مليحة 35-30، في المباراة النهائية في قاعة البطائح، وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بأربعة أهداف بنتيجة 17-13.



وقام نبيل عاشور، رئيس اتحاد اليد وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بتسليم الشارقة كأس النسخة 20 للبطولة والميداليات الذهبية بحضور علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وأحمد سالم الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، ومحمد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي.



وبهذا التتويج حقق الشارقة لقبه الثالث الموسم الحالي، بعد تتويجه في سبتمبر الماضي بكأس الاتحاد وكأس السوبر الإماراتي.

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