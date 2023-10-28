«شديدة» تتوّج بكأس حاكم الشارقة في الشوط المفتوح للقايا

تواصل لليوم الثاني على التوالي في ميدان الذيد لسباقات الهجن، فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لسباقات الهجن في نسخته الثانية، الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون.

وأقيمت المنافسات في سباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل على مدار 32 شوطاً، لمسافة 4 كيلومترات في الفترتين الصباحية والمسائية، وتركزت الأنظار على الشوطين الرئيسين التي خصصتها اللجنة المنظمة للمهرجان، للأبكار والجعدان المفتوح الرئيسي، وحصل الفائز بالشوط الأول «لقايا بكارمفتوح» على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة و50 ألف درهم، فيما خصص الشوط الثاني لـ «لقايا جعدان مفتوح» وجائزته بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة و30 ألف درهم.

وتألقت «شديدة» لمالكها طلال مصبح الكعبي بأول الرموز وحصدت كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما نجح «فعل» لمالكه محمد عتيق الفلاسي في خطف المركز الأول في الشوط الثاني وحصد بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، ونجحت «ريشة» لعبد العزيز سيف الكتبي بالمركز الأول في الشوط الثالث، وفازت «أراء» لرامس محمد بن ظبيت العامري بالشوط الرابع، و«رفاف» لعبد الله عامر بن حمد الجحافي بالشوط الخامس، و«مطلوب» لمحمد هلال بن علي الجحافي بالشوط السادس و«جواهر» لمحمد حمد بن سالم السالومي الدرعي بالشوط السابع، و«ظباع» لمحمد سعيد محمد بالكيله العامري بالثامن، و«النحاوي» لرامس محمد ظبيب العامري بالتاسع، و«الفارس» لشطيط مصبح مسحار الكتبي بالعاشر.

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية في منافسات سن لقايا الابكار، عن فوز «مذخورة» لعلي محمد سعيد الخاطري بالشوط الاول، و«سيوف» لعبد الله المر سعيد بن حلوه الكتبي بالشوط الثاني، و«شاهين» لمحمد علي راشد الكتبي بالثالث، و«منور» لسعيد عبد الله حمود العويسي بالرابع، و«ضاربة» لسالم حسين سالم آل صبيح بالخامس، و«مناورة» لعبد الله خليفة بن عنتر الغفلي بالسادس، و«ذرب» لسالم جابر عبيد هياي المنصوري بالسابع، و«الذيب» لعلي عامر سعيد الغفيلي بالثامن، و«الشاهينية» لحياب موفي علي الدوسري بالتاسع، «بلشة» لخليفة بن حمد دريع بالعاشر، و«رهيب» لمحمد صغير محمد المنصوري بالشوط 11، و«مناور» لسالم محمد بن هدفه العامري بالشوط 12، و«منصورة» لحمد مطر بن حليس الكتبي بالشوط 13، و«الظبي» لراشد مهير سعيد العامري، بالشوط 14، و«الذيب» لمحمد سعيد الذيب النعيمي بالشوط 15، و«بشاش» لجمعة آل رحمه الدرمكي بالشوط 16، و«الجذابة» لبدر سعيد علي الموسني بالشوط 17، و«شواهين» لسيف سالم سيف النيادي بالشوط 18، و«هملول» لهادف عبيد الضحاك المنصوري بالشوط 19، و«الذهب» لجمهور محمد مصلح الأحبابي بالشوط 20، و«قيادة» لمحمد عتيج العامري بالشوط 21، و«مداهمة» لخالد المر سعيد بن حلوة الكتبي بالشوط 22.

وقال مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إن المهرجان يشهد الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، للمنافسة على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، بطموح حصد مراكز أولى في المنافسات.

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