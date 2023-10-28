كوريا الجنوبية بطل كأس إسبيريتو سانتو للغولف للسيدات

توج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، منتخب كوريا الجنوبية بلقب بطولة العالم للغولف للهواة للسيدات، «كأس إسبيريتو سانتو»، التي أسدل الستار عليها مساء اليوم بنادي أبوظبي للغولف في أبوظبي.

وحقق المنتخب الكوري المركز الأول برصيد 22 تحت المعدل 554 ضربة، وحل منتخب الصين تايبيه بالمركز الثاني بمجموع 558 ضربة وبمعدل 18 ضربة تحت المعدل، ويليه المنتخب الإسباني بمجموع 559 ضربة وبمعدل 17 ضربة تحت المعدل.

وفي منافسات الفردي حلت الصينية هواي شين بالمركز الأول بنتيجة 275 ضربة وبمعدل 13 ضربة تحت المعدل، وتلتها الإسبانية سيتانيا فرنانديز بـ277 ضربة، وبمعدل 11 ضربة تحت المعدل، وتليها لاعبة كوريا الجنوبية كيوريم سيو بنتيجة 278 ضربة وبمعدل 10 ضربات تحت المعدل.

حضر مراسم التتويج اللواء الطيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وخلفان سعيد الكعبي، مالك نادي أبوظبي للغولف، وممثلو الاتحاد الدولي والأمريكي والقاري والمنظمات العالمية للعبة.

مشوار المنتخب

من ناحية أخرى أنهى منتخب الإمارات الذي يشارك المرة الأولى، مشواره بتحقيق 24 ضربة فوق المعدل، ليتقدم على منتخبات مثل تشيلي وباكستان وبوليفيا، وعلى الصعيد الفردي كانت لاعبتنا جيمي كاميرو صاحبة أفضل نتيجة برصيد 11 فوق المعدل، وتساوت انتصار الريش ولارا الشايب في رصيد 17 ضربة فوق المعدل.

وأشاد اللواء «م» عبدالله الهاشمي بنجاح البطولة والفعاليات المصاحبة، وقدم التهنئة للفائزات بمختلف مواقعهن في الترتيب العام، وأشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة إيجابية تستشرف المستقبل للعديد من لاعبات الإمارات ضمن الكوكبة المتميزة من لاعبات العالم لاكتساب الخبرات، والتي تهدف للارتقاء بمستواهن، إذ سيوجدن قريباً في جميع المحافل المقبلة الخليجية والعربية والقارية، وصولاً للعالمية، ووجه الهاشمي الشكر اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والدائرة الاقتصادية بأبوظبي.

تكريم

قدم اللواء الهاشمي دروعاً تذكارية لرئيس الاتحاد الدولي، ولرئيس الاتحاد الأمريكي للغولف، ورئيس الاتحاد القاري، كما قدم شهادة تقدير إلى أكرم سكيك، المدير العام للاتحاد؛ تثميناً وتقديراً لجهوده المتميزة في المونديال.

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