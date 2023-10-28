الشارقة يبصم بالخمسة في بني ياس ويقفز للمركز الرابع

حقق الشارقة فوزه الثاني على التوالي والرابع في دوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي جمعته بضيفه بني ياس في ختام الجولة السادسة، بخماسية دون رد ليقفز للمركز الرابع برصيد 12 نقطة وبقي بني ياس في 7 نقاط، جاء الفوز العريض بفضل التقدم بثلاثية بيضاء في الشوط الأول بثلاثية بيضاء مهدت الطريق لحسم النتيجة مبكراً.

وبدأت الإثارة مبكراً عندما احتسب الحكم الدولي محمد عبد الله ركلة جزاء "ق 4" للشارقة إثر سقوط فراس بالعربي بعد احتكاكه بـ سواريز داخل الصندوق، ولكن بعد مراجعة "الفار" تم إلغاء القرار وكاد بني ياس أن يفتتح التسجيل من أول هجمة "ق 7" لولا براعة الحارس عادل الحوسني الذي صد تسديدة أبو ناموس قبل أن ينجح تيجالي في افتتاح التسجيل "ق 14" بعد متابعة رأسية عبد الله غانم من عكسية بيانيتش التخصصية، وتكررت العودة لتقنية "الفار" عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لبني ياس "ق 28" إثر احتكاك بين يوسف نيكتيه وعبد الله غانم ولكن تم إلغاء القرار بعد مراجعة الحالة.

وعاد الشارقة لتعزيز تقدمه عن طريق كايو لوكاس "ق 42" من وضع انفراد بالحارس فهد الظنحاني قبل أن يضيف موسى ماريجا الهدف الثالث "ق 45+3" مستغلاً كرة مرتدة من الدفاع أعادها للمرمى على يمين الحارس لينتهي الشوط الأول 3-0 للشارقة.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل فراس بالعربي أول أهدافه بقميص الشارقة "ق 58" بتسديدة يمينية على يسار الحارس، وضاعت فرصة تقليص الفارق وأجمل الأهداف من تسديدة أبو ناموس التي ارتدت من العارضة، ثم اختتم البديل عثمان كمارا النتيجة بتسجيله الهدف الخامس "ق 88" بتسديدة قوية في سقف المرمى.

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