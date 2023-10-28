القدوة لأطفالنا

يبدأ الطفل أولى خطواته في هذا العالم ويتأثر بالمحيط من حوله، وجملة من المؤثرات الداخلية والخارجية تحدد شخصيته، فالطفل يعيش في وسط اجتماعي متعدد منذ بدايته، يتأثر بوالديه وعائلاته ومحيطه الداخلي فتتأثر حياته ونفسيته وتتشكل هويته من خلالهم.

وأثبتت التجارب والدراسات أن الكثير من السلوكيات والمعارف والخبرات التي يتبناها الكبار إنما كانت نتيجة ما كانوا يتلقونه وهم أطفال ويتأثرون به في حياتهم الأسرية والمدرسة والأهل والمحيط الذي يعيشون فيه، لذلك فإن كل ما يصدر من سلوك وتصرفات نأخذه من محيطنا ومن دون أن نسأل ما إذا كانت هذه البرمجة مفيدة لنا ويمكن لها أن تساعدنا في النمو أو التقدم في حياة أفضل أم لا، وأسوق لكم مثالاً ربما يوجد في أغلبية بيوتنا وهو عندما نطهو السمك فإن أغلبية الأمهات تقوم بقطع الرأس والذيل، فإذا فكرت وسألت والدتك سوف تخبرك بأن هذه الطريقة أخذتها من والدتها وجدتها وهكذا دون أن تسألها عن السبب، ولكنني مع البحث والتقصي وسؤال والدتي قالت لي إن الموضوع ليس سراً بل إن أمها أخبرتها أن الوعاء الذي كانت تقطع فيه السمك صغير ولا يكفي لحجم الأسماك التي كانت تطبخها، لذلك أحياناً كانت تضطر لقص الذيل أو الرأس في بعض الأحيان.

هذه القصة وغيرها من السلوكيات التي ربما أخذناها من الأهل والأسر لم نسأل أنفسنا عن مصدرها، بل الكثير من العادات والتقاليد والسلوكيات التي تقام على مستوى العالم هي عبارة عن تقليد من عائلاتنا ورغم العلم والثقافة والتطور ولكنها ظلت محل تقديس لدى البعض منا، لذلك أحياناً لا نكلف أنفسنا السؤال عن مصدر المعلومة تلك ولماذا نعتمدها في حياتنا؟ بل هناك عادات وسلوكيات قد نستغرب منها أحياناً ولا نجد لها تفسيراً، حيث قال الكاتب والباحث فيليب زيمباردو في كتابه ضروريات علم النفس والخبرة: «نحن نتعلم في صغرنا القواعد العامة للحياة وطرق السلوك من نماذج الكبار المحيطين بنا».

إن الأطفال يراقبون سلوكيات الكبار، ويتعلمون ويتذكرون ويقلدون سلوك الكبار، لذلك ما يجده الطفل من رعاية واهتمام من أسرته سوف يسهم في استقراره النفسي ويمنحه الحب والحنان الأمان والاستقرار، ومن خلال نفس الأسرة يستطيع أن يتعلم الخطأ والصواب، فيصبح لديه وعي بتلك الأفعال والممارسات الخاطئة، لذلك يجب ألّا ننسى أن القدوة في حياة أطفالنا يجب أن تكون على درجة عالية من المصداقية والاحترام، وإن وجد الطفل القدوة الصالحة في المنزل سوف يكبر على احترامها وتعلم مبادئ الحياة الصحية منها وأبرزها العطاء والتسامح واحترام الكبير وتقدير الحياة.

يحتاج الطفل لإقامة الصداقات وكيفية التعامل مع المحيط الخارجي وهذا ما يتعلمه من المدرسة والأقران، كما يتعلم الطفل من أقرب الناس فيلتقط منهم كل شيء ويقوم بالبناء عليه وهذا يؤشر لأهمية القدوة في حياة الطفل، لذلك يجب أن نقف مع أطفالنا ونكون لهم القدوة والنموذج الأمثل حتى لا يقتادوا خلف تلك المنصات الاجتماعية التي قد تخلق منهم نسخاً مكررة ومتشابهة.