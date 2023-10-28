رئيس وزراء بريطانيا السابق يتجه للعمل مذيعاً في التلفزيون الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون مع قناة «جي بي نيوز»، ليصبح مذيعا ومقدماً للبرامج في القناة، ويكون مسؤولاً عن تغطية الانتخابات البريطانية والأمريكية العام المقبل.
وأعرب جونسون في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عن سعادته بالانضمام للقناة التلفزيونية، قائلاً: «أعد بتقديم رؤية شاملة وحيادية للأحداث الجارية في روسيا والصين وحرب أوكرانيا، وسأقدم كيف تعاملنا مع تلك الأزمات سابقاُ، وسياسات بريطانيا في مناقشة سياسات التعامل معها».
وأضاف رئيس الوزراء السابق للملكة المتحدة: «سأطرح في المناقشات التحديات والفرص أمام بريطانيا، ولماذا نرى أن أفضل أيام المملكة المتحدة لم يأت بعد».
يذكر أن جونسون يكتب أيضاً مقالاً في جريدة «دايلي ميل» اللندنية، وكان قد استقال في يونيو الماضي من البرلمان على خلفية فضيحة "بارتي غيت"، كما أجبر قبلها العام الماضي على الاستقالة من رئاسة الوزراء بعد سلسلة فضائح في مقدمتها حفلات في داونينغ ستريت، واختراقه لقواعد القيود الصحية المفروضة في تلك الفترة بسبب جائحة كورونا.
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