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رئيس وزراء بريطانيا السابق يتجه للعمل مذيعاً في التلفزيون الإنجليزي

10/28/2023 3:01:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون مع قناة «جي بي نيوز»، ليصبح مذيعا ومقدماً للبرامج في القناة، ويكون مسؤولاً عن تغطية الانتخابات البريطانية والأمريكية العام المقبل.

وأعرب جونسون في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عن سعادته بالانضمام للقناة التلفزيونية، قائلاً: «أعد بتقديم رؤية شاملة وحيادية للأحداث الجارية في روسيا والصين وحرب أوكرانيا، وسأقدم كيف تعاملنا مع تلك الأزمات سابقاُ، وسياسات بريطانيا في مناقشة سياسات التعامل معها».

وأضاف رئيس الوزراء السابق للملكة المتحدة: «سأطرح في المناقشات التحديات والفرص أمام بريطانيا، ولماذا نرى أن أفضل أيام المملكة المتحدة لم يأت بعد».

يذكر أن جونسون يكتب أيضاً مقالاً في جريدة «دايلي ميل» اللندنية، وكان قد استقال في يونيو الماضي من البرلمان على خلفية فضيحة "بارتي غيت"، كما أجبر قبلها العام الماضي على الاستقالة من رئاسة الوزراء بعد سلسلة فضائح في مقدمتها حفلات في داونينغ ستريت، واختراقه لقواعد القيود الصحية المفروضة في تلك الفترة بسبب جائحة كورونا.


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