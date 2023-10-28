حماس مستعدة لتحرير جميع رهائن إسرائيل.. ولكن بشرط

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أنها مستعدة لإطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينين.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم الكتائب، في تسجيل صوتي، إن «الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين».

وأكد أن الحركة كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن الذين تحتجزهم، لكن إسرائيل ماطلت.

وأضاف أن «اتصالات جرت في ملف الأسرى، وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق، لكن العدو ماطل».

وتابع أن حماس يمكنها أيضاً إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى، و«إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة، فنحن مستعدون، وإذا أراد مساراً لتجزئة الملف، فمستعدون أيضاً».





اقرأ أيضاً

عائلات الرهائن "قلقة" وتطالب بتفسيرات للقصف غير المسبوق في غزة​

منظمة الصحة العالمية غير قادرة على التواصل مع موظفيها والمرافق الصحية في غزة

توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة داعمة لغزة في نيويورك

جالانت وأوستن يبحثان العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

قوات إسرائيلية تهدم منزلاً وتعتقل 7 فلسطينيين في مخيم شمال رام الله

الجيش المصري يكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيقات

أول تصريح أمريكي حول وقف عمليات إسرائيل في غزة لدخول المساعدات والوقود

حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة



وزير الخارجية الأردني : التصويت ضد القرار العربي أمام الأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز