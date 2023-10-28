مجلس التعاون يعرب عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة ويحذر من مخاطر أي عمليات برية

​أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، وحذر معاليه من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين.

وقال معالي الأمين العام إن هذا التصعيد يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع.

‏‎وأكد معاليه على أن غياب الحل السياسي أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

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