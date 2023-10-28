مجلس التعاون يعرب عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة ويحذر من مخاطر أي عمليات برية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، وحذر معاليه من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين.
وقال معالي الأمين العام إن هذا التصعيد يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع.
وأكد معاليه على أن غياب الحل السياسي أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.
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