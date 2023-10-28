الجحيم تحت الأرض .. «مترو غزة» لعنة يواجهها الجيش الإسرائيلي

يطرح القضاء على شبكة الأنفاق التي حفرتها حماس تحت قطاع غزة أحد أكبر التحديات على الجيش الإسرائيلي في سعيه لحرمان الحركة من كل "قدراتها على التحرك".

وعنونت صحيفة معاريف هذا الأسبوع "الجحيم تحت الأرض"، مشيرة إلى "تشعب" هذه الأنفاق الذي سيرغم القوات البرية على خوض "حرب بثلاثة أبعاد" تواجه فيها نيرانا غزيرة تطلق من المباني ومن مسيّرات وكذلك من تحت الأرض.

وتثير هذه الشبكة التي يطلق عليها العسكريون تسمية "مترو غزة" شكوكا حيال نتيجة الحرب التي اندلعت مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ردت عليه الدولة العبرية بحملة قصف مدمرة على القطاع المحاصر واستعدادات لهجوم بري واسع النطاق.

وسقط 7703 قتلى بينهم 3500 طفل في قطاع غزة بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت.

ومن الجانب الإسرائيلي، قتل 1400 شخص معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس، كما أخذ عناصر الحركة حوالي 230 رهينة بينهم أجانب ما زالوا محتجزين في غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

كابوس تحت الأرض

وصف معهد الحرب الحديثة في كلية "وست بوينت" الحربية الأمريكية في دراسة صدرت في 17 أكتوبر أنفاق حماس بـ"كابوس تحت الأرض"، محذرا من "لعنة يواجهها الجيش الإسرائيلي" بدون أن يكون لها "حلّ مثالي".

وكتب جون سبنسر واضع الدراسة أن "حجم التحدي في غزة حيث تتشابك مئات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض في هذا القطاع، فريد تماما".

وتابع "إنها مدينة حقيقية تحت الأرض" متحدثا عن 1300 نفق على امتداد 500 كلم في قطاع صغير لا يتعدى طوله 41 كلم وعرضه 6 إلى 13 كلم.

وتزداد معضلة هذه الشبكة صعوبة في ظل الكثافة السكانية التي تعتبر من الأعلى في العالم إذ يكتظ القطاع بـ2,4 مليون نسمة في مساحة ضيقة، فضلا عن أزقته الضيقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن طائراته الحربية ضربت خلال الليل 150 هدفا تحت الأرض في شمال غزة، بينها أنفاق ومواقع قتالية وبنى تحتية أخرى تحت الأرض.

تحت المستشفيات

تؤكد إسرائيل أن حركة حماس تستخدم هذه الشبكة الضخمة من الأنفاق للتخطيط للقسم الأكبر من عملياتها وقيادتها ولتخزين ترسانتها، وقد تكون تحتجز الرهائن فيها.

واتهم المتحدث العسكري الإسرائيلي الجنرال دانيال هاغاري الجمعة حماس باستخدام المستشفيات في قطاع غزة كـ"مراكز قيادة وتحكم ومخابئ" في حربها مع إسرائيل مؤكدا أنها تحتوي على منافذ إلى شبكة الأنفاق.

ونفت حماس ذلك متهمة إسرائيل بالتمهيد "لارتكاب مجزرة جديدة".

وروت امرأة من الرهائن أفرجت عنها حماس الإثنين أنه بعد خطفها تم اقتيادها داخل "شبكة من الأنفاق" تحت الأرض "لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات".

ورأى الجنرال المتقاعد ميك راين الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن عبر منصة إكس أنه سيكون بوسع حماس بالاستناد إلى معلومات تجمعها بواسطة مسيّراتها حول تنقلات الجنود الإسرائيليين، "استغلال شبكتها تحت الأرض بصورة أكثر فاعلية لنقل مقاتليها إلى المكان المناسب في الوقت المناسب".

500 ألف دولار للكيلومتر

سعيا للالتفاف على الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه عام 2007، بدأ الفلسطينيون حفر مئات الأنفاق تحت الحدود مع سيناء في مصر لنقل الأشخاص والبضائع وكذلك الأسلحة والذخائر بين غزة والعالم والخارجي.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه "منذ 2014، كانت مهمة حماس الرئيسية تطوير شبكة أنفاق تحت الأرض تسمح بالتنقل عبر غزة"، مقدرا كلفة بنائها بـ500 ألف دولار لكل كيلومتر أنفاق.

وبإمكان عناصر حماس المختبئين على عمق يصل أحيانا إلى 30 أو 40 مترا التنقل والاحتماء من الضربات فيما أظهرت مشاهد للجيش الإسرائيلي أن بوسعهم إخراج قاذفات صواريخ مخبأة على عمق بضعة أمتار بواسطة فتحات لإطلاق النار منها سريعا ومعاودة الاختباء.

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